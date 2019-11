Chilena destaca dentro de las cinco mejores ideas latinoamericanas en concurso de History Channel

Carolina Chávez, creó una órtesis tipo guante llamada “Mimulti”, para personas con discapacidad total o parcial de mano, con este proyecto la chilena calificó dentro de las 5 mejores ideas Latinoamericanas que postularon al concurso para innovadores y emprendedores de History Channel.

Este es el primer guante para personas con discapacidad de mano en el mundo. El dispositivo genera un sistema de pinza de la mano, que permite a personas con carencia total o parcial de movilidad realizar más de 30 actividades de la vida diaria, tales como lavarse los dientes, tomar los cubiertos, escribir, entre otras.

“Como mujer siento un orgullo enorme, creo que no hay tantas instancias para que nosotras podamos empoderarnos y cada vez más somos más las mujeres que desarrollamos inventos y productos para personas con discapacidad. Me siento orgullosísima de ser mujer e inventora. Me hubiese gustado participar con más mujeres en la recta final”, manifestó Carolina Chávez, la única mujer semifinalista del concurso.

La órtesis creada por la diseñadora industrial de la Universidad Diego Portales, no solo genera autonomía e impulsa la inserción social de las personas dependientes, sino que también los ayuda en sus los procesos de rehabilitación. Carolina comenta que en enero del 2014 cuando egresó de su carrera presentó este invento como su proyecto de título.

La diseñadora explica que esta es la primera empresa especializada en desarrollo, investigación y producción de órtesis para personas con discapacidad en Chile. “Ayudamos a las personas con discapacidades físicas proporcionándoles herramientas para llevar a cabo actividades de la vida diaria, mejorando su calidad de vida y autonomía”, señaló Chávez.

La necesidad de crear esta órtesis nació “cuando notamos que, personas que hace más de 30 años no podían mover su mano y que, luego de utilizar Mimulti, renovaban su carnet o escribían el nombre de sus hijos por primera vez, sentimos y validamos que nuestra misión debía ser el poder generar cambios sustanciales en la mejora de calidad de vida de las personas con cualquier tipo de discapacidad física a través de la realización de órtesis, es decir, objetos de asistencia para modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético”, dijo la profesional.

Respecto a las brechas de género que enfrentan las mujeres en el mundo la innovación Carolina señaló que le hubiese gustado estar en competencia con más mujeres, añadiendo que siempre nota “la presencia de más hombres en el mundo del emprendimiento, los negocios y la innovación. Creo que es un mundo poco conocido por mi género”

Además sostuvo que se siente orgullosa de representar al país con su invento, “ya que representa una solución frente a una pelea constante de mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Creo que representa el país en todas sus aristas”.

Carolina relata que el proyecto tiene el objetivo de llegar a todas las personas con discapacidad física en el mundo por medio de las órtesis. Ya que a nivel global son 200 millones de personas las que experimentan dificultades considerables en su funcionamiento físico. De ellas, la mayor cantidad de personas con discapacidad física se en encuentran en Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, Brasil y Colombia.

En estos momentos el guante ayuda a más de 5 millones de personas con carencia total o parcial de fuerza en la zona de la mano a nivel mundial, siendo Chile en Latinoamérica el tercer país con más incidencia de esta condición con más de 500 mil personas, liderando Brasil como primer país y Colombia en segunda categoría a nivel latinoamericano. Destacando que hasta el momento han podido llegar a más de 7 países en el mundo y a todas las regiones a nivel nacional.

Única semifinalista mujer

La idea de Carolina fue seleccionada dentro de las 2.000 ideas inscritas de toda América Latina en esta versión 2019 del concurso. El premio son US$120 mil dólares a repartir: US$ 50 mil dólares para quien se consagre en el primer puesto, US$30 mil dólares para el segundo, US$20 mil dólares para el tercer puesto y, la cuarta y quinta idea un premio de US$10 mil dólares cada una.

La votación del concurso se cierra el 24 de noviembre y quienes pasarán a la final serán los tres primeros lugares que se decidirán entre las ideas más votadas por el público. Puedes conocer más detalles del proyecto de Carolina y votar por ella aquí.