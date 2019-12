“Nunca más sin nosotras”: diputadas y organizaciones de mujeres interpelan a los partidos políticos para que órgano constituyente sea paritario

Hoy en el Congreso, un grupo de parlamentarias de diversas bancadas y organizaciones de mujeres, interpelaron a los partidos políticos, para que garanticen que el órgano constituyente esté compuesto en igual proporción por mujeres y hombres.

Las diputadas del Partido por la Democracia (PPD) Cristina Girardi, Carolina Marzán y Andrea Parra, se refirieron a esta situación que hasta el momento no ha sido resuelta, generando incertidumbre acerca de la composición del órgano constituyente.

"Todas las parlamentarias que estamos acá vamos a votar por Asamblea Constituyente, que es una forma de distribución distinta del poder, donde el poder no lo toman aquellos que lo han tenido permanentemente como la Cámara de Diputados, Ejecutivo u otros, sino que los ciudadanos", afirmó la diputada Girardi.

Girardi agregó que "una Asamblea Constituyente es una decisión del país de traspasarle a los que no tienen el poder, el poder de definir una Constitución. En una sociedad machista, los que no tienen el poder son las mujeres, y si estamos haciendo un traspaso desde los lugares que históricamente han ocupado el poder, es absurdo pensar que las mujeres al menos no tengan el 50 por ciento de representación".

Por su parte, la diputada Carolina Marzán quiso recordar la historia de la creación de nuestra Constitución. "La Constitución de 1833 fue realizada por 36 personas, solo hombres. La carta de 1925 fue redactada por 12 hombres. En la de 1980 se avanzó un poco y participaron 2 mujeres y 7 hombres. En el año 2020 exigimos paridad, exigimos 50% de participación efectiva para las mujeres. Las mujeres necesitamos participar y el mensaje tiene que ser claro, nunca más sin mujeres".

Finalmente, la diputada Andrea Parra indicó que "para que el órgano constituyente sea legítimo debe contar con la representación de toda la ciudadanía, y así como en el PPD hemos dicho con claridad que debe estar la representación de escaños reservados del mundo indígena, y dar espacio a independientes, sin duda vamos a defender la participación paritaria de las mujeres, porque es un tema que no sólo exige la sociedad, el PPD, sino que tenemos que estar a la altura de dar igualdad de representación a quienes representan a gran parte de la población chilena".