Tribunal dicta cuatro meses de prisión preventiva a hombre acusado de matar a su expareja en Punta Arenas

En prisión preventiva quedó la ex pareja de Glenda Delgado Cárdenas, una mujer de 45 años, que fue hallada muerta el pasado sábado en el estadio de Punta Arenas bajo extrañas circunstancias.

Inmediatamente luego del descubrimiento del cuerpo, la expareja de la víctima, Leonardo Isla Abarca, de 38 años y principal sospechoso del crimen, fue detenido tras ser visto en el sector. La detención fue bajo la figura de desacato, ya que el hombre tenía una orden de alejamiento vigente hacia la mujer debido a reiteradas denuncias por violencia intrafamiliar (la última ocurrida durante el mes de octubre).

La audiencia se realizó en el tribunal de Garantía de la comuna, encabezado por su fiscal jefe, Fernando Dobson. La autopsia cumplió un rol fundamental para imputar el delito de femicidio a Isla. En este sentido, según informa el medio local El Pingüino, el hombre fue formalizado además por daños y desacato de carácter reiterado, ya que tenía prohibición de acercarse a la mujer y a su domicilio. “No se trata de una lesión accidental o natural”, dijo el fiscal. El imputado se encontraba al interior de unos camarines abandonados en el Estadio, adaptados como vivienda en compañía de la víctima.

Según la Fiscalía, ambos habrían sostenido una discusión y el imputado reaccionó de manera agresiva, rompiendo el teléfono celular de la mujer. Luego la habría golpeado en el rostro, cuello y muñeca hasta finalmente asfixiarla. La víctima logró salir caminando con dificultad, pero se desplomó en el suelo donde finalmente murió. Las pericias determinaron que la causa de muerte fue una asfixia mecánica provocada por la acción de terceros.

El abogado defensor del imputado, Leonardo Vallejos, se opuso a la medida de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, argumentando que su representado no presentaba lesiones y que las heridas de la víctima no eran mortales, sin embargo, la jueza Mónica Mancilla, decretó la prisión preventiva para el imputado por existir antecedentes vinculantes.

El imputado negó haber cometido el crimen y declaró que “pasamos la Navidad juntos donde vivimos, pasamos juntos el 24, 25, 26 y el 27 donde tomamos. Ese día desperté y me di cuenta que la Glenda no estaba así que salí con un amigo, luego fuimos a tomar y me acosté a dormir”, expresó.

La fiscalía declaró que el hombre arrastra varias condenas por lesiones, robo por sorpresa, desacatos y amenazas de violencia intrafamiliar en contra de otra víctima además de Glenda Delgado, su última condena fue en el mes de agosto de 2019, y una causa en el mes de octubre, ocasión donde agredió a Glenda y quemó su teléfono celular.

El imputado permanecerá en prisión preventiva durante los cuatro meses que dure la investrigación.