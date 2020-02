Fátima: qué se sabe sobre los sospechosos del feminicidio de la niña de 7 años y las motivaciones del crimen que indigna a México

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el miércoles a través de Twitter que "los dos presuntos responsables del feminicidio" de la niña de 7 años fueron detenidos en un poblado del Estado de México, a las afueras de la capital mexicana.

Se trata de una pareja, Mario Alberto Reyes Nájera y Gladis Giovana Cruz Hernández, quienes fueron capturados con el apoyo de la Guardia Nacional y la policía local, indicó Sheinbaum.

Se espera que este jueves reciban los cargos por el asesinato de Fátima, el cual es considerado un "feminicidio".

"Se recabó evidencia que permite relacionar a ambos sujetos con la privación de la libertad y posterior feminicidio de la menor", dijo este jueves el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García.

"Es de los casos en los que hay una gran cantidad de indicios y de evidencias para poder obtener las órdenes de aprehensión", añadió el funcionario al explicar que la pareja inicialmente fue detenida por "cohecho", pues intentaron sobornar a los policías del Estado de México.

¿Qué se sabe de los sospechosos?

Fátima Aldrighett desapareció el 11 de febrero cuando esperaba a ser recogida por su madre al salir de clases, en la alcaldía Xochimilco del sur de Ciudad de México.

Días después, el sábado 15, su cuerpo sin vida apareció con huellas de violación y tortura dentro de un costal envuelto con una bolsa de plástico, a menos de 5 km de su escuela.

Las investigaciones llevaron a las autoridades a identificar a Gladis Giovana Cruz como la mujer que probablemente se llevó a la niña de su escuela y la llevó a la vivienda que compartía con Reyes Nájera, su pareja.

El secretario Omar García informó que gracias a denuncias ciudadanas e investigaciones se determinó la ubicación de la casa donde fue llevada Fátima el pasado martes.

La pareja ya no estaba en el lugar, pero ahí se encontraron evidencias, como un suéter y zapatillas que corresponden con las que usaba la mujer vista en los videos, así como "cinchos (cintas) de plástico negro para inmovilizar a la niña".

Además, se determinó que la pareja era "conocida" por la familia de Fátima.

"Los entrevistados, y diversas denuncias, coincidieron en reconocer a la mujer que se aprecia en el video como conocida de la familia", explicó García.

María Magdalena Antón, la madre de Fátima, admitió que Gladis Giovana Cruz era su amiga e incluso vivieron juntas por un tiempo a finales del año pasado.

"Al parecer ella estaba huyendo de su marido, porque la había querido golpear y quemar. Le dije: "Bueno, ok, no te preocupes. Vente a mi casa'", dijo Antón al diario Milenio.

Cruz y Nájera tienen tres hijos que quedaron bajo custodia de un familiar, informó la alcaldesa Claudia Sheinbaum.

¿Qué se sabe del motivo del crimen?

El cuerpo sin vida de Fátima fue encontrado tras una denuncia ciudadana en un terreno baldío ubicado a unos 3 kilómetros de la escuela el 15 de febrero, cuatro días después de que familiares y vecinos comenzaron a buscarla.

La fiscal Ernestina Godoy confirmó que, de acuerdo con la necropsia, la pequeña sufrió abuso sexual y golpes antes de morir.

El secretario Omar García dijo que las primeras investigaciones indican que el móvil del asesinato no fue un secuestro para pedir un rescate a cambio.

"Fue un crimen atroz, fue un feminicidio. Es una tragedia verdaderamente grave. No fue por dinero el móvil. De ahí a las intenciones que haya tenido el sujeto, en su momento la Fiscalía General de Justicia lo comentará", señaló.

La madre de Fátima considera que Gladis Cruz pudo haber actuado coaccionada por la violencia que vivía con su pareja.

"No se ve que sea psicópata ni que tenga la sangre tan fría ni el corazón inhumano. Ella no actúa así (...) Probablemente su marido sea el asesino, porque a ella no la creo capaz, pero pues ella también fue su cómplice. Se llevó a mi hija, ¿no? Al final de cuentas los dos tienen que pagar", declaró a Milenio.