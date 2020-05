Maquilladora humilla en vivo a niño de 13 años porque él se maquilla inspirado en los trabajos de ella

Durante el pasado fin de semana, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció la discriminación sufrida por un niño de 13 años, por una influencer de la que él es fan. El niño fue humillado y funado durante un Live de Instagram por una maquilladora y sus seguidores, sólo porque el chico compartía fotografías de sus maquillakes inspirados en los trabajos de la chica.

“Se trata de un acto cobarde y abusivo, basado en el prejuicio y que no tolera la expresión de género de un niño a través de un oficio que ama: el maquillaje. Esa situación es tan dramática, que la maquilladora, conocida como “La Frann”, llamó a sus seguidores a funar al niño, llegando a debatirse en vivo si había que «piteárselo» o no. Es muy grave esta situación”, señaló el vocero del Movilh, Óscar Rementería.

Los hechos ocurrieron cuando la maquilladora comenzó a quejarse porque el niño “me etiquetaba en look inspirados en mí y en lo que yo hacía y yo nunca… es como raro, es súper desubicado lo que hizo, es un cabro chico weón (…) De hecho me dicen que tiene muchos seguidores inspirados en mí, ah, no, que miedo”, dijo.

Además, contó que el chico le mandaba mensajes para que hicieran colaboraciones juntos en videos de youtube, momento en el que ella comentaba “pero cuático, hueco, estoy negra, estoy en shock”.

En ese momento una seguidora le consultó si “se lo pitean o me lo piteo”, frase que la maquilladora leyó en vivo contestando con un “no sé”. No bastando con eso, comenzó a dar pistas sobre la identidad de del niño, llamando a sus seguidores a funarlo.

Junto con solidarizar con el niño, Rementería precisó que “desde ya nos ponemos a su disposición y el de su familia para brindar toda la orientación legal o psicológica que requieran, a objeto de prevenir abusos similares en el futuro”. Además, el vocero hizo un llamado a todas las personas a respetar a niños y niñas, “en particular cuando su realidad u oficios implican o derivan en una expresión de género distinta a la mayoritaria. Estas situaciones no pueden seguir ocurriendo”, finalizó el vocero.