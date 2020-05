Denuncian a Ministra de la Mujer Macarena Santelices por ocultar caso de acoso sexual y desvinculaciones irregulares durante su época de alcaldesa en Olmué

El pasado miércoles 6 de mayo el Presidente Sebastián Piñera anunció a Macarena Santelices como nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género, tras más de 50 días a cargo de la ministra subrogante, Carolina Cuevas. Las reacciones opositoras y condenas en torno a esta designación no se hicieron esperar a través de redes sociales, las críticas vinieron de todos los sectores, pero las más relevantes fueron las provenientes de quienes trabajaron con Santelices en Olmué.

Entre ellos, la profesora elegida el 2013 como una de las 100 mejores maestras del país, según un concurso del Mineduc, Noemí Cáceres, quien, en una entrevista a El Desconcierto, relató la serie de irregularidades cometidas por la ministra que en esa época ejercía como alcaldesa, denuncias que incluyen encubrimiento de acoso sexual y desvinculaciones irregulares.

Noemí Cáceres, profesora con asignación de excelencia pedagógica, fue testigo de los malos tratos y situaciones de acoso ejercido por el director del colegio en el que ella trabajaba en ese entonces, a una profesora recién egresada. Cáceres reveló a la entonces alcaldesa Santelices a través de una carta que, en enero de 2017, el director del establecimiento, durante un seminario en Santiago, acosó sexualmente a su colega insistiéndole durante tres días que fuera con él a su habitación, esta al negarse, comenzó a recibir un constante hostigamiento por parte del hombre durante el resto de su periodo en el colegio.

La colega de Cáceres “fue bajada de la comisión de un viaje a Francia por el director. Los meses siguientes desde la ida al seminario, hasta fines de diciembre, la colega fue sometida en reiteradas oportunidades a malos tratos (…)”, Noemí relató al medio citado que su colega había sido puesta en ridículo frente a los alumnos y que ella al tratar de intervenir en su defensa, comenzó a recibir abuso de poder por parte de él, lo que culminó en el traslado de Noemí a otro establecimiento además del despido injustificado de su colega.

Tras la desvinculación de su colega, el sentimiento de injusticia por lo sucedido la motivó a acompañar a su joven colega hasta el Departamento de Educación del municipio y dejar cartas a la alcaldesa. “Nadie la quiso escuchar, al final buscó un trabajo y se fue de la región”, explica Noemí.

“No me queda ninguna duda de que el manejo de Santelices buscaba tapar ciertas situaciones. Las cartas y correspondencias se filtraban de acuerdo a las necesidades de ella. Lamentablemente, tengo que decir que aquí hubo un encubrimiento tan fino, que ni siquiera se dejaron pruebas”, dijo Noemí

En tanto la actual ministra de la Mujer, señaló que “aquel año, una vez conocidos los antecedentes del caso, tomó las medidas pertinentes”, pero sin detallar a qué medidas se refiere.

El director del establecimiento sigue ocupando ese puesto y dijo que no tenía información de la denuncia y que no recordaba los detalles ya que no fue citado a ningún sumario administrativo en el municipio.

El concejal de Olmué Pablo Altamirano (PS), confirmó la versión de Noemí, señalando que las cartas que ella presentó nunca fueron entregadas en el Concejo. En tanto desde la nueva administración expresaron que no tienen antecedentes por lo que no se van a referir al tema, así lo señaló el asesor jurídico de la municipalidad, Danny Quezada.

Consecuencias del caso

Tras todo este episodio de estrés Noemí se realizó un chequeo médico, el cual arrojó que tenía invasiva reumatoidea con imposibilidad motora, hecho que la llevó a presentar licencias médicas, con el tiempo fue despedida por la municipalidad. A pesar de las solicitudes que envió para ser reintegrada, Macarena Santelices se negó a todas y no le entregó una respuesta a la funcionaria.

Incluso recurrió a la Contraloría, quienes le solicitaron a la ministra los datos que avalen este despido, pero no los presentó, tampoco habría cumplido ninguno de los 5 dictámenes de Contraloría. Tras múltiples intentos realizados por Noemí, desistió a la lucha por su reintegro y priorizó su salud, por lo que el nombramiento de Macarena Santelices como ministra de la Mujer, le cayó como un balde de agua fría.