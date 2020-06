Agrupaciones denuncian que errores en el Registro Social de Hogares dejaron al menos a 17 personas trans sin Bono Covid19

Esta semana, la presidenta del Colectivo de Género y Derechos Humanos de San Felipe, María del Pilar Pérez, denunció que al menos 17 personas trans quedaron sin Bono Covid19 por aparecer erróneamente con sueldos cercanos al millón de pesos en el Registro social de hogares.

En este sentido declaró que estas personas pertenecen al 40% de hogares más vulnerables., pero que años atrás tenían ingresos formales, “pero ya no, y al parecer como esto no ha sido actualizado, el sistema tomó estos datos como válidos. Las personas trans ni siquiera han podido postular al bono COVID. De antemano, quedaron fuera. Queremos soluciones ya”, connotó Pérez

De acuerdo con información entregada por el Movilh, pese a que estas personas cumplían con los requisitos, aparecen en la plataforma social con un ingreso mensual exageradamente superior al que realmente perciben. “Se trata de personas cuyo ingreso mensual es inferior a los $50 mil, pero en el Registro Social aparecen con montos que llegan hasta los $950.000”, declararon.

Para el movimiento esta es una situación gravísima que “incrementa los problemas de las personas más vulnerables y que más ayuda requieren en estos momentos. Antes de abrir las postulaciones al COVID-19, lo mínimo era verificar que el Registro Social estuviese actualizado, pero al parecer ello no ocurrió”.

Articulación interministerial

En este sentido, en el marco de discusión y aprobación de la Ley de Identidad de Género, no hubo una buena articulación interministerial desde un comienzo. El Ministerio de Justicia que estaba llevando el proyecto de ley desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y también en conjunto con el Registro Civil, no se articularon de la mejor manera, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y otros tantos.

“Entonces, por ejemplo, cuando una persona requiere su Registro Social de Hogares, como la base de datos no está coordinada de forma transversal, puede aparecer con su nombre anterior todavía, eso se ha ido corrigiendo, pero más bien, casi como caso a caso y no por completo. (…) Probablemente la base de datos “madre” digamos que tiene el Registro Civil, que es la que comparte, no es la misma base de datos que los ministerios ocupan constantemente”, explicó a El Mostrador, el Coordinador de la unidad de legislación y políticas públicas de OTD Chile, Franco Fiuca.

Quien además agregó que en general hay problemas de coordinación de los ministerios, “ya que no somos una prioridad y si bien hemos levantado el tema, no tenemos tanta fuerza para levantarlo como debiésemos”. Otro problema de articulación que hubo, en este sentido, fue con el Servel. “La gente cambia su nombre, pero seguía apareciendo anterior. Lo mismo pasó con la comisaría virtual. Como digo, yo creo que es un tema que no hay un interés, digamos, no sé si genuino, del aparato del Estado, porque no está dando una orden clara respecto de qué es lo que se debe hacer con personas trans. No hay una mirada diferenciada”, connotó Fiuca.