Actriz Josefina Montané se sumó a las críticas del reestreno de novela “Soltera otra vez”

“Soltera otra vez” fue emitida por primera vez en 2012 y fue la novela en la cual debutó Josefina Montané, actriz que ha criticado su reemisión, sumándose a las distintas críticas que ha despertado en redes sociales, principalmente porque su director fue Herval Abreu, quien fue acusado de abuso sexual.

La actriz añadió que le “han pasado cosas con este reestreno porque, para ser súper sincera, no estoy de acuerdo con este reestreno. También es mi primer personaje. No la he visto, la verdad, pero hay mucha gente que se vuelve a reencontrar con 'la flexible'. También desde ahí en adelante yo empiezo a construir mi carrera, entonces no sé, me pasan cosas", pero que “ya que la están dando, sería bueno también ver cómo ven a veces a las mujeres, o hace 7 años cómo veíamos a la mujer. Los arquetipos que se hacían".

En tanto desde la Red de Actrices Chilenas (RACH), calificaron esta restransmisión como indignante. “Su director Herval Abreu fue sobreseído de los cargos de abuso sexual, lo que no es equivalente en ningún caso a su inocencia. Se logró acreditar que los hechos por los que se le acusó ocurrieron, se demostró también que los testimonios entregados en su contra eran ciertos y que constituían un reflejo de prácticas habituales y legitimadas en el medio televisivo y en tantos otros. Pero la ley penal chilena considera que, pese a que no haya consentimiento, no hay violación ni abuso si no hay utilización de fuerza física u otra causal establecida en la ley”.

“Que se reconozca que los hechos acontecieron, pero que no son constitutivos de delito, sólo deja entrever que, lamentablemente, nuestra estructura legal no da cuenta de los consensos que hemos alcanzado como sociedad. Por tanto, el problema aquí no es que falten antecedentes, sino que los hechos son atípicos, lo que no hace más que evidenciar las deficientes políticas criminales que inspiran nuestra legislación. Hoy todas las víctimas, conocidas actrices y guionistas, son agredidas nuevamente al ver esta serie en pantalla”, agregaron las actrices en una declaración pública.

Finalmente señalaron que luego de conocer públicamente el testimonio de gran parte de ellas, “la displicencia del canal al ponerla en pantalla da muestra de una falta de empatía enorme con sus propias trabajadoras, y una falta de conexión con las audiencias y ciudadanía, que han manifestado de manera clara la necesidad de cambios de paradigma. La cosificación de la mujer, la reducción del rol femenino a la persecución de un marido y ser madres, son muestras de una visión retrógrada que las mujeres han dejado atrás de manera manifiesta, pero que los medios conservadores insisten en consolidar. Como agrupación feminista la transmisión de esta serie nos parece una ofensa y un ejercicio obsoleto, parte de un Chile que trabajamos por dejar atrás”.