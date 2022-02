Heridas de la infancia y autoestima: las principales razones tras el miedo a una nueva relación amorosa

Comenzar a tener un vínculo formal sexo-afectivo no es una tarea sencilla para todas las personas, según un estudio realizado por el Centro Mi intimidad y el psicólogo Ángelo Constanzo, el 72,8% de las personas encuestadas tiene miedo a empezar una nueva relación.

Respecto de las dificultades tras una ruptura, el 33,1% dice no saber dónde conocer gente; al 24,9% no le ha gustado a las personas que ha conocido; un 20,7% “solo quiere sexo”.

Según analiza Constanzo, las relaciones de pareja “activan heridas de infancia, traumas y estilos de apego”. Los principales miedos son, un 35,3% a sufrir; 30% ser rechazado; 30% que le sean infiel; 24,7% perder su espacio personal y 20% a sentirse invadido con la relación de pareja.

Por su parte, la directora de Mi Intimidad, Odette Freundlich, revela que las consultas más frecuentes que recibe tienen relación a disfunciones sexuales, como sufrir dolor en las relaciones sexuales, miedo a “no rendir”, anorgasmia, dificultad para controlar la eyaculación. Respecto de este punto, el 69,8% de la muestra dice que tiene miedo a concretar relaciones sexuales.

Además, 34,9% de personas tiene miedo a contagiarse de una ETS; 28,4% a tener dolor; 29,6% a no saber satisfacer a la pareja; 29,6% a mostrar su cuerpo; 26,6% a no rendir en el sexo y 21,9% a no sentir placer.

“A través del estudio, podemos darnos cuenta de la gran desconfianza, temor e inseguridad que sienten las personas frente al hecho de comenzar una nueva relación y de reiniciar la vida sexual, provocando lazos más pasajeros y con menos compromiso”, apunta la especialista.

Es importante, de acuerdo con Freundlich, aprender estrategias para lograr una comunicación más asertiva, poner límites, conocerse y autoexplorarse para saber qué le gusta a cada uno, cuánto está dispuesto a entregar y ceder, para mejorar la confianza, la autoestima, seguridad individual e interpersonal.

Es por ello que próximamente se realizará un taller en donde se enseñarán herramientas y estrategias para favorecer el inicio de relaciones sanas, respetuosas, placenteras y con proyección, comparte Freundlich.