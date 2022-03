De dónde surgió el mito del alma gemela y por qué seguimos creyendo en él

Nuestra comprensión del amor y las relaciones puede haber evolucionado desde el año 385 a. C., cuando Platón escribió Simposio, pero la idea de tener "otra mitad" todavía existe para muchos y ha perdurado en numerosas culturas a lo largo de la historia.

El poeta persa del siglo XIII y erudito islámico Rumi planteó la idea de que no es que los amantes se encuentran finalmente, sino que de alguna manera están el uno en el otro todo el tiempo .

La "década del yo"

¿Expectativas prácticas?

Sin embargo, en la práctica, buscar un alma gemela puede no ser el mejor enfoque.

Dado que están esperando a la persona perfecta, es más probable que duden de su relación o vean un contratiempo en el camino como un factor decisivo: tal vez, después de todo, esta no era la persona.

"La expectativa de que algo será instantánea y eternamente perfecto solo conduce a la decepción y el resentimiento , porque esto simplemente no es realista", dice Ruth Micallef, consejera registrada en la Asociación Británica de Asesoramiento y Psicoterapia y que trabaja con muchos pacientes que experimentan problemas en sus relaciones.

Pero, en última instancia, creer que has encontrado a tu alma gemela puede no ser algo bueno, y los expertos dicen que ciertamente no deberías preocuparte en buscar una.