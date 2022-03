“Con lo gorda que está deje de comer y guarde plata para el pasaje”: escolar sufre discriminación gordofóbica en el Metro

Una situación de discriminación insólita vivió esta semana una estudiante secundaria, María Fernanda (19), quien fue víctima de insultos gordofóbicos por parte de una funcionaria del Metro en la estación Lo Prado.

La víctima, quien aún no obtiene su pase escolar, le pidió a la trabajadora que le cobrara tarifa escolar y procedió a mostrar su certificado de alumna regular. Sin embargo, esta se rehusó. “Me sentí muy discriminada en el sentido de que no me crean que soy escolar, porque como soy más grande nunca me creen que soy escolar”, dijo en diálogo con Mucho Gusto.

Ante la angustiante situación, la víctima pidió ayuda por teléfono a su hermana, quien fue a hablar con la funcionaria. “Me acerco al metro muy calmada, conversando con la señora que aparece en el video y, cuando me doy cuenta de que no logro ningún diálogo con ella, me voy”.

El problema, que podría haber terminado allí, escaló un peldaño más cuando, no conforme con el trato dado a la víctima, la funcionaria comienza a gritarle a las hermanas. “Empieza a hacer señas como de lo gorda. Yo me devuelvo y me dice: con lo gorda que está tu hermana, que deje de comer y que guarde su plata para el pasaje. Quedé en shock, no sabía cómo reaccionar, atiné a seguir grabando porque de verdad que me impresionó su respuesta, no lo podía creer", narra.

Para María Fernanda, recibir un trato así de una persona adulta fue muy desconcertante. “La gente es así, siempre me han mirado raro porque siempre he sido gordita, por último de un niño me espero que se burle del físico, ¿pero de una señora ya adulta?”, comenta.

A pesar de lo ocurrido y de la tristeza que le provocó, le recomienda a “todas las personas que sufren esto, que sean fuertes, que no por tener un físico, así vamos a ser menos, todas somos lindas, flacas, gordas, todas somos iguales”, puntualiza.