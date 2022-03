Matrimonio igualitario: 25 parejas denuncian falta de disponibilidad de horas en Registro Civil en varias regiones

Han transcurrido solo 8 días desde que se celebró el primer matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo, según el Movilh, durante el transcurso de los días se han ido sumando un total de 25 denuncias de parejas disidentes que no han podido programar una hora para casarse. Así lo afirma Abigail, quien desde el 14 de Marzo está intentando agendar , “fui al Registro Civil y resulta que en el sistema no está la opción de agendar hora, por lo que me dijeron que intentara por la página web y ahí dice que no hay horas”.

Según información recopilada por el Movilh el problema se presenta en regiones, sin embargo, según el testimonio de Abigail, la situación se repite en la capital, “intenté tomar hora en Castro, y en otras comunas del sur, al ver que no había en más de 5 comunas probé en Santiago y tampoco había disponibilidad”.

Por otro lado, las razones del descontento de las parejas disidentes no se debe solamente a que no haya horas, sino que también, a que los funcionarios del Registro Civil no están al tanto de los procedimientos correspondientes. Por ello, otras personas afectadas han emitido su descontento a través de redes sociales, donde entre ellas se menciona la ineficacia del sitio web, según el vocero del Movilh, Ramón Gómez, para el Diario El Sur, este es un problema general de la institución, ya que no solo existirían obstáculos en materia de matrimonio, sino que también en otro tipo de tramitaciones debido a la pandemia.

Entre las dificultades más reiteradas, se destaca el mal funcionamiento de la página web, además de la pérdida injustificada de horas, “tenía una agendada, y ayer la fui a pagar y ya no tenía la hora”, señaló uno de los afectados en redes sociales.

Desde la organización que vela por los derechos de las disidencias, anuncian que la situación ya está siendo conversada con las autoridades correspondientes, además de solicitar una capacitación para funcionarios/as del Registro Civil, y mejorar las plataformas digitales.