«Se quitó el condón y confesó, pero la justicia no lo castigó»: el caso de una brasileña víctima de «stealthing»

La brasileña Leila (nombre ficticio) es una mujer que busca justicia. Fue víctima en Brasil del llamado "stealthing", un término en inglés que significa que uno de los miembros de una pareja se quita el condón a propósito sin el consentimiento del otro.

A pesar de haber reunido las pruebas que consideraba necesarias para probar la violación, incluida una confesión del abusador, hasta ahora su búsqueda de justicia legal ha sido en vano: después de idas y venidas, el caso fue abandonado recientemente por el fiscal que lo revisó, casi un año después del delito.

En Brasil, a diferencia de algunos otros países, como el Reino Unido, el "stealthing" no se considera violación, ya que, para que este tipo de delito ocurra, el acto sexual debe haber ocurrido "mediante amenaza grave o violencia".

Sin embargo, existen alternativas legales para que las víctimas busquen justicia, como el artículo 215 del Código Penal (violencia sexual mediante estafa), aunque el resultado no siempre es positivo, como ha ocurrido hasta ahora con Leila.

Pero ella no piensa rendirse. "Lucharé hasta el final por la justicia. Espero que mi caso pueda llevar a un cambio en la legislación", dice.

Leila contactó a BBC Brasil luego de leer un reportaje sobre el tema, publicado en 2017.

Tuvimos acceso al proceso de Leila, bajo secreto judicial, que incluye las supuestas pruebas del delito, copia de la investigación policial y la decisión de la fiscalía para su archivo.

En una declaración a la policía, el acusado confirmó el informe de Leila de que no usó condón, a pesar de que había acordado que las relaciones sexuales estarían protegidas, pero que todo sucedió "en el fragor del momento".

Señala: "pensé que estaba siendo consensual, que ella era consciente de que yo estaba sin condón, no actué de mala fe en ningún momento".

A continuación, Leila relata cómo ha sido su incansable búsqueda de justicia:

A fines de abril de 2021, conocí a un chico en Tinder y eventualmente tuvimos sexo. Tuvimos tres relaciones sexuales con tres condones.

Cada vez, me detenía y decía: "el condón". En una de las veces, dijo: "se me acabaron". Me levanté, fui a otra habitación y tomé uno que tenía. Amaneció y él se fue.

Al día siguiente, no sé muy bien por qué, me invadió una rara sensación y fui a revisar los condones en la basura. Cuando abrí el bote de basura, estaba en shock total. Uno de los condones estaba abierto, sin envolver, pero sin usar.

Tomé una foto e inmediatamente le envié un mensaje de texto, pidiéndole una explicación. Se hizo el tonto. Insistí en una respuesta.

"Abrí (el condón) y lo dejé a un lado, pero luego terminamos usando otro. No hay nada de qué preocuparse", me dijo. Y agregó: "es que todo pasó muy rápido y en el calor del momento terminó siendo así".

Bueno, "en el calor del momento", yo me detuve varias veces para poner un condón. Una de las veces incluso me levanté para traerlo de otro lugar. Y simplemente decidió no usar condón y no me dijo nada.

Desde el momento en que me enteré de que me hizo esto, fueron horas de mucho estrés. Una indignación que hasta el día de hoy no cabe en el pecho.

Me entró el pánico. Fui a la farmacia, compré el medicamento para evitar embarazos no deseados y luego busqué atención médica para que me dieran medicina contra las Infecciones de transmisión sexual (ITS).

Lloré como una niña. Tenía un nudo en mi cabeza tratando de entender por qué sucedió esto. ¿Por qué alguien haría tal cosa?

Hasta ahora, no he encontrado ninguna justificación plausible.

Al día siguiente, busqué a un psiquiatra para que me diera una guía de orientación psicológica, porque comencé a tener pensamientos como: "Nunca más saldré con nadie". "No puedo confiar en nadie". Pero racionalmente, sé que este no es el camino a seguir, así que decidí buscar ayuda lo antes posible.

Sentía tanta confusión e indignación que quise castigarlo de alguna manera, entonces comencé a hacer búsquedas en Google para ver qué podía hacer para buscar justicia.

Descubrí que había sido víctima de stealthing, cuando la pareja se quita el condón sin el consentimiento de la otra parte. Leí varios informes, incluido el de BBC Brasil.

Con esa información y sabiendo que lo ocurrido era un delito (según expertos, el stealthing puede ser tipificado como delito por el artículo 215 del Código Penal, "violencia sexual mediante fraude"), esa misma semana decidí ir a la estación de policía para hacer un reporte policial.