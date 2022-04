“Midsize”: cuando la sociedad dice que estás “a un esfuerzo” de ser flaca pero a un “descontrol” de ser gorda

¿Alguna vez te han dicho que así como estás, si hicieras un poquito más de ejercicio, comieras un poquito menos, estarías delgada, “perfecta”? ¿Alguna vez te han advertido que “tengas cuidado con lo que comes”, porque si te “pasas un poco” estarás gorda y te “echarás a perder”?

Si tu respuesta es sí, y además eres el tipo de persona que tiene prendas S, M, L en tu closet, tu torso y tu zona baja no son equivalentes, lo más probable es que seas “midsize” o “talla media”, este concepto a los que muchos pueden no darle importancia, lo cierto es que se ha convertido en un verdadero movimiento de visibilización en redes sociales.

En un contexto donde el camino a la aceptación corporal, romper estereotipos, exigir la posibilidad de tener tallas para todas y todos, se ha tomado las agendas del cambio cultural; ha estado un poco polarizado. Personas con delgadez y obesidad muestran sus inseguridades, reflexiones y más, en sus plataformas, pero ¿qué ocurre con quienes no se sienten identificados(as) con ninguno?

La invisibilización de quienes están “en medio” esconde una realidad: trastornos de la conducta alimentaria (TCA), conflictos con la propia identidad, autoestima y muchas críticas contradictorias de quienes las(os) rodean.

Por ello, hablar y mostrar los “cuerpos medianos” ha sido tendencia en Tik Tok desde hace varias semanas, y más personas se han animado a relatar sus experiencias y lo que se vive cuando tienes un cuerpo... “¿normal?” Exactamente este es uno de los puntos que diversas activistas y profesionales critican: no existe una figura “anormal” porque todos los cuerpos son válidos.

El anglicismo “midsize”, según la influencer y creadora de contenidos mexicana, Melissa López (@ melissaleiton ), quien tiene 1.4 millones de seguidores en Tik Tok, siempre lo trata de explicar "de la forma más normal posible, en palabras no rebuscadas, ser midsize es estar en medio, no eres flaca, no eres gorda. Estás en un cuerpo intermedio y hay personas que te pueden ver delgada y otras que no. Te queda la talla M, la L y a veces hasta un XS”, comenta en conversación con El Mostrador Braga.

La motivación de Melissa para comenzar a crear este tipo de contenidos nació cuando notó que las chicas como ella tenían un patrón en común. “Todas hemos tenido trastornos alimenticios (TCA). Hay una presión a ser delgada porque no eres lo suficiente para entrar en ese canon de belleza, eso te hace caer en un trastorno”, explica.

Coincide con ella la psicóloga clínica, Sophia Bugueño Sierra, quien además de ser especialista en este tipo de trastornos, sobrevivió a uno y actualmente se encuentra en el proceso de redactar un proyecto de Ley sobre los TCA.

Para Bugueño, los comentarios que cualquier persona puede recibir sobre su cuerpo, especialmente cuando están en la adolescencia, pueden generar inseguridades y una disminución en la autoestima que los empuje a las “obsesiones con el cuerpo, con el deporte, el gimnasio, con dietas”, conductas que pueden provocar tendencias autodestructivas y daño a su salud mental, como pensamientos suicidas. También problemas físicos, como fallas en sus órganos internos por no ser un proceso saludable.

Según la Kinesióloga y Activista de la Rebelión del Cuerpo, Claudia Vicuña Díaz, estos trastornos se generan porque las tallas medias son personas que tienden a subir de peso con facilidad. La experta explica que la gente delgada, en general, conserva esta corporalidad, en cambio, aquellas de complexión intermedia, no. Su peso fluctúa con facilidad.

Por ello, “tienden a luchar contra la comida, porque saben que su cuerpo podría ser más delgado y, en ocasiones, toman medidas desesperadas”, comenta. Entre estas medidas se halla la Anorexia, donde se deja de comer por días con algún objetivo como entrar en un vestido talla “S”.

Por otro lado, está la Bulimia, “donde te entra ansiedad porque miras tus fotos de cuando eras flaca, comes, luego te arrepientes”. Este arrepentimiento lleva a provocarse el vómito y el consumo de laxantes.

Otro menos conocido es el trastorno por atracón, en donde la persona come una cantidad mucho mayor de lo normal, pero todo al mismo tiempo. Durante los episodios se sienten fuera de control.

Bajo su análisis, Vicuña considera que son propensas a estos TCA, dado que “estás en esta balanza corporal que va de un peso a otro, esto lleva a que cueste más asumir tu cuerpo, y por ende, los TCA aparecen como recursos dañinos que quedan más a “la mano” para adelgazar de manera rápida”.

La integrante de La Rebelión del Cuerpo, hace hincapié en que debemos recordar que la relación que tenemos con la comida suele ser un reflejo de nuestra relación con nosotras mismas.

Al respecto, Melissa relata que fue víctima de mucho body shamming durante gran parte de su vida. “Era una persona muy insegura y sentía que no encajaba, que no podía vestirme de la manera en la que me gustaba porque nunca encontraba referencias de niñas que se vieran como yo en Pinterest o Tumblr”.

La falta de referentes la hacía cuestionarse si su cuerpo estaba mal. “Todavía a inicios de 2021 sentía que me hacía falta, y ya tenía 21 años. Entonces pensé, ¿y si yo soy esa representación que nunca encontré para una persona que esté pasando por lo mismo que yo pasé? Y así fue como empezó todo en mi Tik Tok”.

Sexualización de la complexión media

Entre las experiencias comunes que descubrió Melissa con su audiencia, cuando sus videos comenzaron a viralizarse, fue que suelen ser niñas que desarrollan sus pechos y trasero “desde chiquitas”.

“Yo lo viví. Creo que me empezaron a crecer los pechos cuando tenía 10 u 11 años, también las caderas como a los 12. Entonces en la primaria, aunque estaba en una escuela católica privada de paga, con monjas y toda la onda; los niños me sexualizaban muchísimo. Querían hacer apuestas de quién podía tocar mis pechos primero y es algo que siguió en esa escuela hasta la secundaria. Entonces, algo que sufrí durante todo ese tiempo fue el acoso en las calles. Aunque yo tuviera 11 años, había señores que me acosaban”, relata.

Por ello, desde su perspectiva, siempre hubo muchas expresiones sobre su cuerpo en su círculo, algo que le ha sucedido a también a sus seguidoras. Para la creadora de contenidos, es importante destacar que dentro de quienes tienen complexión media, dependiendo de cómo y dónde tu cuerpo acumule la grasa, cambia el cómo te tratan los demás.

“Soy una persona con un tipo de cuerpo de reloj de arena, siempre me dicen eso y por eso pues tengo un privilegio”, cuenta. Por tal razón, sabe que no recibe tanta agresividad como otras personas. Sin embargo, como “en muchos casos, cuando eres de esta complexión tiendes a tener mucho pecho o mucha pompi, sufres de hipersexualización por parte de los hombres, se suma una presión a que si tienes una (pecho) tienes que tener la otra también (trasero)”, reflexiona.

Esta hipersexualización afecta profundamente a nivel emocional, según Vicuña, se relaciona con una baja autoestima, y a “desarrollar conductas más de adulta porque al estar desarrolladas antes, te tratan como tal”.

En este sentido, analiza que la conexión con tu sensualidad disminuye considerablemente, “porque creces dejando de aceptar a la mujer que físicamente es deseada, quieres evitas dejar esta imagen en los demás”. Por ejemplo, la especialista explica también, desde su propia vivencia, que “muchas usábamos ropas más grandes para que no nos miren (...) en la adolescencia, sufríamos constantemente de bullying en las clases de educación física y teníamos que trotar con las manos en los bustos para evitar comentarios”.

Una epidemia social llamada gordofobia

“Adelgaza porque es bueno para tu ¿salud?”

Melissa es una de aquellas mujeres para quien los comentarios de “ay, si hicieras ejercicio estarías perfecta” son pan de cada día. Relata con gracia que la respuesta a eso es que si hace ejercicio. “Asumen que debería cuidarme más cuando en realidad soy una persona que se cuida mucho. Me he centrado en comer equilibrado, sin privarme de comidas, si como papitas y cosas así. Hago ejercicio de pesas, cardio, siempre intento estar activa, hasta trato de meditar. Entonces, creo que soy una persona bastante sana, pero ya ves cómo es la gente, siempre se basan en que si no estás flaco no te estás cuidando”.

Vicuña coincide, y comenta que es testigo a diario en redes del odio, “veo cómo se discrimina y menosprecia, consciente o inconscientemente, a las personas percibidas como “gorditas”, que no deberían sentirse bien consigo mismas, o que, por ejemplo, si suben un video feliz bailando, está fomentando la obesidad”.

La kinesióloga considera que las razones principales de por qué la sociedad te dice que tienes que encajar en estándares de A o B, ser “gorda” o “flaca”, se deben a que la delgadez es considerada como estética y la gordura como negativa, antiestética, patológica e incluso vergonzosa.

Al respecto, la psicóloga Bugueño cree que no hay solo tres tipos de cuerpos, para ella no hay un tipo delgado, medio y ni plus. “Al final es un contínuum, o sea, va a depender mucho desde el punto de vista de quien quiera ver. ¿Qué es para ti lo que realmente es delgado? También eso pasa por un tema de construcción social, lo que hemos normalizado durante años respecto de esta gordofobia, en cuanto a idolatrar los cuerpos con poco peso”.

La especialista en salud mental, agrega que se nos ha mostrado que teniendo cierta figura, o siendo de tal forma, vas a ser una persona más exitosa, atractiva, bonita. Por lo que si no “encajas” no tienes esta misma “suerte”. “Yo creo que son estereotipos más marcados en mujeres, pero, los TCA se pueden dar también en hombres”.

De hecho, en su experiencia particular, Bugueño relata que cuando estaba en el colegio, al igual que Melissa, se desarrolló antes, por lo que tenía más pechos y generalmente recibía comentarios de compañeras o amigas sobre ello, “quizá nunca fueron mal intencionados, pero no era algo que a mí me agradara, para mi edad me incomodaba. Por ejemplo, en el verano dejaba de salir, no iba a reuniones sociales donde estuvieran mis compañeros porque me daba vergüenza ponerme el traje de baño”.

Finalmente, las especialistas Vicuña y Bugueño, en conjunto con la influencer López, consideran que es imposible lograr ser del agrado de todas y todos, es una meta que solo provoca daño en quien la intenta alcanzar. Por eso, hoy en día su llamado es a no opinar sobre el cuerpo de la otra persona, porque aunque sea un comentario con la mejor intención, no se sabe quién está recibiéndolo, la historia de esa persona, ni lo que puede estar viviendo.