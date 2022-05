¿Cómo se aprovecha un maltratador de la dependencia emocional?

“Nunca pensé que esto me pasaría a mí. Al principio todo era perfecto, pero a medida que avanzó la relación con Bruno me di cuenta de que le necesitaba cada vez más. Necesitaba estar con él y que me demostrase su amor constantemente.

Había días en los que le notaba más serio, tardaba más de lo normal en responderme a los mensajes o en devolverme las llamadas y eso me desesperaba. Sin embargo, no podía reprocharle nada porque el miedo a que se enfadase o rompiese conmigo estaba presente día tras día.

Tenía la firme convicción de que, si no discutíamos, si le ponía las cosas fáciles y hacía todo lo que él me decía, no me dejaría nunca. Cuando la relación iba bien yo me sentía pletórica. Pero cuando la relación iba mal me veía sumergida en una tristeza profunda.

Bruno pronto se dio cuenta del poder que tenía sobre mí y comenzó a maltratarme psicológicamente. Pensaba que el amor era eso, sacrificio, y que algún día las cosas mejorarían si luchaba y le demostraba mí amor.

No era capaz de romper la relación porque la tristeza que sentía era mucho mayor que la que sentía permaneciendo a su lado”.