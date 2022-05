Desafíos y resistencias de las mujeres serán parte del XLI Congreso de Ciencias del Mar

Actualmente, la oceanografía y las ciencias del mar en general enfrentan un desafío sin precedentes: contribuir a mitigar el cambio climático. En este sentido, este 23 al 27 de de mayo en el Campus San Andrés de la Universidad Católica de la Santísima Concepción se llevará a cabo el XLI Congreso de Ciencias del Mar, que tiene como principal temática discutir “Las Ciencias del Mar en tiempos de cambio” que hace referencia a “los numerosos cambios a los que nos enfrentamos no solo como científicos, sino también como ciudadanos. Por ejemplo, cambio climático, desafíos post pandemia o cambios sociales a nivel país, entre otros”, señala la presidenta del congreso, Paola González, al Diario Concepción.

El evento, que se realiza cada año desde 1981, congrega a los/as profesionales para que entreguen resultados de los últimos estudios o proyectos realizados en diversos temas y problemas, desde biología y ecología de especies marinas hasta extracción y gestión de recursos marinos, cambio climático, marea roja o educación ambiental.

Sin embargo, este año también tendrá un enfoque de género, y se referirá a las inquietudes de las científicas en distinto nivel de su desarrollo académico. Cabe recordar, que según los últimos datos del Ministerio de la Mujer y la EG observados en 2018, solo 1 de cada 4 matrículas de áreas STEM son de mujeres.

En esta línea, se dará a conocer los hallazgos de profesionales que han efectuado estudios científicos con esta mirada en asuntos del mar. Una de ellas, es la antropóloga María Catalina Álvarez, con su presentación “¿Por qué y cómo es necesario un enfoque de género para la pesca artesanal?”, la cual se origina a partir de su tesis para doctora en ciencias sociales “Institucionalidad de género en la Pesca Artesanal en Chile: Innovación institucional, resistencias y desafíos”.

Según la antropóloga, sus hallazgos se concentran principalmente en la Región de los Lagos y en la de los Ríos, y su principal inquietud era conocer cómo estaba llevando el género las institucionalidades de pesca luego de que en 2005 se aprobaran acuerdos internacionales que incluyen la perspectiva de género.

“En el 2019, me encontré con una organización nacional de mujeres, la Red Nacional de Mujeres de la Pesca, y que el año pasado se formalizó como Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca, y con ellas entendí que el tema de la institucionalidad de género no está únicamente en un territorio (…) y se me empezaron a abrir puertas a nivel nacional, aunque en el contexto pandemia, de manera virtual”, señala Álvarez.

También se llevará a cabo el conversatorio “Equidad, Diversidad y Excelencia Científica: Los desafíos de las Ciencias del Mar del siglo XXI” y será guiado por la Dra. Camila Fernández, quien además es directora del Centro COPAS Coastal.







Ella, junto a las doctoras Verónica Molina y Andrea Piñones y otras invitadas, repasarán los avances recientes y delinearán etapas futuras para una real integración de la mujer en ciencias y el rol verdadero de la equidad en la actividad profesional.