“Ni la música me consuela”: el nuevo libro de Camila Gutiérrez que ahonda en la crisis de los 30 y el pánico a la felicidad

Camila Gutiérrez, egresada de Literatura y Lingüística de la Universidad de Chile, vuelve a publicar un nuevo libro luego de siete años tras sus éxitos Joven y Alocada en 2013 y No te ama en 2015, la escritora lanzó este año Ni la música me consuela publicado por Penguin Random House, el cual profundiza en las personas que se encuentran entre los 29 y 30 años, al igual que su protagonista.

120 páginas marcan el regreso de la autora al circuito literario, luego de sus exitosas publicaciones anteriores. “Aquí cuento la historia de una mujer que llega a vivir a Nueva York después de ganarse una beca junto a otras dos personas. En cierto sentido, tiene que ver con un pánico a la felicidad. Esto lo saqué de una canción de Julieta Venegas que dice ‘¿Cómo resisto esta belleza?’, que siempre me llamó mucho la atención”, afirma Gutiérrez.

A diferencia de sus otras obras, la autora dice redefinir la forma de narrar, “aquí traté de ser mucho más precisa al relatar y cambié el foco de algunas cosas, porque en los libros anteriores, en general, la protagonista era yo o una forma de ser yo, y acá, aunque está narrado en primera persona, siento que la protagonista es otra, mi personaje está observando no más, no está contando tanto su propia historia, solo un poco”, asegura.

La novelista nacional también es reconocida por su podcast “El amor según”, el cual comparte con su hermano, Vicente Gutiérrez. En el programa analizan muy minuciosamente toda la música en español para que descubras cuál es tu forma de amar. Debido a ello, Gutiérrez indica que “estaba aterrada de volver a publicar, porque yo me defino como escritora pero no estaba publicando nada. La gente en la calle me saludaba como ‘ah, la de “El amor según”’ y yo pensaba ‘morí, morí como autora’”.

Por otro lado, afirma que se aproximan nuevas publicaciones, “estoy en proceso de escribir otro libro que tiene que ver justamente con el podcast. Trata de revisar distintas bandas o cantantes en español que estén siendo muy distintivos en el imaginario colectivo de lo amoroso. De hecho, lo queremos sacar el 14 de febrero. También voy a hacer un libro como una especie de biblia del reguetón, no sé si tan periodístico como suena, pero algo así”, concluye.