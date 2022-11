Stand Up: lanzan campaña para prevenir el acoso en espacios públicos y transporte

El acoso callejero es lamentablemente una realidad en nuestro país, que afecta principalmente a mujeres. De acuerdo a un estudio del Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC), al menos un 83,8% han sido víctima de estos actos en la vía pública, medios de transportes público o privado.

Tales cifras son las que busca combatir la nueva campaña Stand Up contra el acoso callejero. La iniciativa tiene como principal objetivo sumar nuevas medidas por parte de Metro para ayudar a prevenir estas situaciones y construir espacios seguros e inclusivos.

“Esta no es solo una campaña comunicacional, sino que es una metodología de capacitación para todos y que nos ayudará a generar un ecosistema mucho más seguro, buscando eliminar estos actos repudiables que no pueden ser permitidos”, señaló el presidente de Metro, Guillermo Muñoz.

La acción incluye la metodología de las 5D: Distraer, Delegar, Documentar, Dar asistencia y Dirigirse al acosador. Estrategia conocida mundialmente y que fue implementada por la ONG internacional Right To Be.

Distraer: Es una de las estrategias que puedes adoptar: pregunta al agresor cómo llegar a un lugar o simula ser amigo de la víctima. Esto puedo marcar la diferencia.

Delegar: Pedir ayuda también es ayudar. Si no te sientes capaz de intervenir, pide ayuda a alguien más. Si estás en Metro, acércate a nuestro personal o llama al 1488 para recibir asistencia.

Dar asistencia: Habla con la persona que ha sufrido acoso callejero. Hazle saber que lo que ha pasado no está bien y que en ningún caso es su culpa. Bríndale apoyo, un poco de empatía supone una gran diferencia.

Documentar la situación puede ser de gran apoyo para la víctima cuando haga una denuncia. Si vas a grabar, recuerda que lo haces para ayudar. Nunca publiques nada sin su autorización y pregúntale qué quiere hacer con la grabación.

Dirigirse al acosador: Interpela al acosador y dile que lo que está haciendo es un delito. No entres en una discusión y pídele que deje a la víctima tranquila. Este debe ser el último recurso. Tu seguridad y la de la víctima son lo primero.







Por último, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que esta campaña “nos recuerda que la violencia ocurre en distintos espacios, públicos y privados y que debemos ser capaces de actuar como sociedad para prevenir y erradicar las causas estructurales que la causan. No podemos permanecer indiferentes como si no fuera nuestro problema”.

La campaña es realizada por Metro de Santiago, Fundación Para la Confianza, Right To Be y L’oreal.