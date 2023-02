Carmen Arriagada: la historia epistolar de una escritora olvidada

María del Carmen Thomasa del Rosario Arriagada García, más conocida como Carmen Arriagada, nació en Chillán Viejo en 1807. Proviene de una familia con una vasta trayectoria política, comenzando por su padre, Pedro Ramón de Arriagada, político y diputado, amigo de O’Higgins, San Martín y los Carrera, así como de los ex presidentes Ramón Freire y Joaquín Prieto.

Es considerada en la actualidad una de las escritoras chilenas más importantes de la historia, debido al contenido epistolar que sostuvo con su amante, Juan Mauricio Rugendas. Sin embargo, Arriagada contrajo matrimonio obligado con el militar alemán, Eduardo Gutike, con quien debió trasladarse a Linares tras la muerte de su padre.

Las cartas entre Arriagada y Rugendas fueron descubiertas en Alemania. No obstante, las misivas en respuesta, de Rugendas hacia Arriagada, fueron quemadas por ella tras no sentirse correspondida.

Según el compilador del libro Carmen Arriagada: cartas de una mujer apasionada, Óscar Pinochet de la Barra, se destaca la escritura de Arriagada por su alto contenido cronístico, debido a las descripciones y caracterizaciones contextuales, que dan cuenta del vivir del Chile del siglo XIX. Su adhesión liberal en pos de las artes y la creación del teatro, además de la publicación del periódico El alfa, fueron algunas de sus contribuciones más importantes, así como su colaboración en el diario El Mercurio.

Dominaba el inglés y francés, traduciendo más de una obra a título de El alfa, publicando además en otros diarios, bajo seudónimo.

Por esto, en un nuevo Mujeres Inolvidables, el especial semanal en donde destacamos las importantes hazañas de mujeres chilenas de la historia y el presente, visibilizamos el impacto de Carmen Arriagada, quien destaca por algunas de las contribuciones más importantes en el desarrollo de la política y la literatura nacional y es considerada la primera escritora chilena.

Las cartas de amor de Arriagada no solo relataban su mundo más íntimo y privado, sino que también sobre sus preferencias literarias, políticas y críticas hacia la sociedad aristocrática chilena de mediados del siglo, sobre todo respecto del acontecer y el rol casi inexistente de las mujeres en la toma de decisiones.

“Las cualidades intelectuales de doña Carmen la elevan a la categoría de la mujer de más valía de Chile en ese tiempo. Es la primera escritora. En el género epistolar no tiene ninguna que la iguale… Doña Carmen es una verdadera intelectual. La literatura no puede perder a un escritor de esta importancia. El país no puede perder este valor en la historia del pensamiento crítico chileno”, reza el prólogo del libro.

Mostraba una posición crítica ante los modelos hegemónicas de feminidad y maternidad, diferenciándose del común de autoras de la época como Mercedes Marín, Rosario Orrego y Hortensia Bustamante; acercándose mucho más a aquellas modelos “disidentes” como Lucrecia Undurraga y Martina Barros.

De hecho, se puede observar claramente la decisión de Carmen de no tener hijos: “Daba mil gracias a Dios de mi infecundidad, gracias a Dios que en fin en mi cama puedo estar tranquila, que el lloro de un hijo no me despierta a más penas, a más deseos, gracias a Dios!”.

La biografía de Arriagada originó la miniserie “Ausencia”, dirigida por Liú Marino y Claudio Marcone, protagonizada por Daniela Ramírez, Diego Noguera y Francisco Ossa, inspirada en la vida amorosa y el intercambio epistolar entre Carmen y Rugendas, pero relevando la figura de esta gran escritora nacional, olvidada por la historia.