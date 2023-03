«La igualdad de género se expresa con un trato digno»: jugadoras acusan que ANFP quiere acortar duración de campeonato femenino

Mientras que las ramas masculinas del fútbol ya iniciaron su temporada 2023, los equipos de mujeres continúan a la espera de que la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP) vote las bases de un nuevo Campeonato Nacional, votación que tendría lugar mañana, jueves 9 de marzo.

Sin embargo, desde las mismas futbolistas adviertan la intención de la institución de votar para que el campeonato femenino solamente tenga una duración de seis meses, lo que vendría siendo aproximadamente la mitad del tiempo que juegan sus pares hombres.

‘‘El fútbol femenino está en riesgo. La ANFP y los clubes quieren votar por un campeonato corto de seis meses, que va en contra del espíritu de la profesionalización, por el simple hecho de ser mujeres nos están discriminando. Presidentes de los clubes hoy tienen la posibilidad de escoger de qué lado de la historia quieren estar’’, señaló la jugadora de Universidad de Chile, Fernanda Pinilla durante esta mañana.

‘‘Defiendan a las jugadoras, que aun con todas las injusticias, defienden con orgullo sus camisetas todos los fines de semana. La igualdad de género se expresa con un trato digno, queremos ser jugadoras todo el año’’, agregó la deportista.

Cabe señalar que la demora en el inicio del Campeonato Nacional Femenino es una situación que desde hace algunas semanas ha levantado la preocupación de las jugadoras y de autoridades públicas.

“El Campeonato Masculino ya partió hace varias fechas. El femenino aún no parte, y me parece que la profesionalización no pasa solo por un tema de contratos. Pasa justamente por tratar con equidad a hombres y mujeres y aquí debe haber un campeonato en igualdad de condiciones, fechas en igualdad de temporalidad, porque eso es protección a nuestras futbolistas”, destacó la ministra del Deporte, Alexandra Benado

En la misma línea, Fernanda Pinilla se había referido anteriormente a las problemáticas que arrastra el inicio del campeonato. Según señaló la jugadora de Uchile, la intención de votar un evento con menos meses, tendría que ver con que los clubes ahorrarían dinero para pagar menos a las futbolistas.

‘‘La ley -de profesionalización- te deja un vacío donde no te pone la duración del campeonato. Si los distintos presidentes de los clubes se ponen de acuerdo y dicen 'yo sí puedo tener a mi rama femenina y este no puede porque no tienen plata o no quieren gastar la plata', entonces juguemos por cuatro o cinco meses", dijo Pinilla a Contragolpe.