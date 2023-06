Catalina del Real explica su renuncia a vicepresidencia de RN: acusa invisibilización de mujeres

El lunes 5 de junio, la diputada Catalina del Real renunció a la vicepresidencia de Renovación Nacional (RN) debido a “diferencias irreconciliables”, además de la sensación de invisibilización del trabajo realizado por el Estamento de Mujeres del partido. En conversación con El Mostrador Braga, destacó que paulatinamente sintió que las “decisiones no eran colectivas sino que se tomaban entre el presidente y el secretario general” y en el fondo “el resto de los vicepresidentes no éramos considerados”.

La parlamentaria Catalina del Real presentó ayer su renuncia a la vicepresidencia de Renovación Nacional (RN) a través de una carta dirigida a la directiva del partido, donde justificó su decisión: “Hoy me doy cuenta de que esto no es casualidad y que no solo mi estamento fue ninguneado, sino que también el trabajo de cada uno de los demás vicepresidentes y estamentos. Lo que deja de manifiesto, que para quienes conducen esta directiva ya no existe el trabajo en equipo ni el proyecto colectivo, más bien solo persiguen agendas y proyectos personales”, comentó.

En una conversación con El Mostrador Braga, la diputada expresa que, “la idea era avanzar en un proyecto colectivo y la verdad es que, de a poco fuimos sintiendo, por lo menos yo, que las decisiones no eran colectivas sino que se tomaban entre el presidente y el secretario general, y en el fondo el resto de los vicepresidentes no éramos considerados”.

Además de la vicepresidencia, la parlamentaria del distrito 11 decidió dejar su rol como Encargada Nacional de Mujeres RN. Si bien, reconoció que se avanzó mucho en temas de género, nunca recibieron el apoyo comunicacional para poder difundirlo. “En el área de mujeres realizamos un tremendo trabajo, la verdad esperaba que el equipo de comunicaciones del partido nos apoyara en difundir todo este trabajo, pero nunca fue así”.

La diputada también explicó que estos sucesos no eran individuales, sino una serie de ninguneos a otros estamentos y vicepresidencias. En esta línea, mencionó que “la última cosa que me molestó fue que en la federación del partido no se mencionara todo el trabajo realizado, siendo que en nuestra militancia hay más de un 50% de mujeres, por lo tanto yo consideraba que era un momento fundamental para que se hablara del rol de la mujer en el partido”

Ante la pregunta sobre los rumores que se leen en distintos medios de comunicación de las razones de su renuncia y un posible cambio de partido político, ella añade que es verdad que “en algunas votaciones” de su bancada “hay diferencias de votaciones entre los parlamentarios” y puede que alguna de sus votaciones “sean más cercanas a ese partido (republicano)”, pero en su carta que fue dirigida solo a la mesa le parece “injusto” que la misma la vincule a republicanos porque, según menciona, “no tiene nada que ver” con su renuncia.

Finalmente, la parlamentaria Catalina del Real subraya que, pese al avance en temas de paridad e inclusión de mujeres “nos falta un poco más que se nos escuche nuestra opinión y que se nos haga parte en la toma de decisiones relevantes”, puntualiza.