“Me violaba tres veces al día”: desgarrador testimonio de expromesa del tenis contra su entrenador

Angélique Cauchy llegó a ser la segunda en todo Francia durante su infancia y adolescencia. La promesa del tenis se perfilaba como un emblema que marcaría la historia mundial, pero un hecho truncó su carrera y más de dos décadas después se conocieron los motivos de su salida.

En un relato recogido por el diario francés Le Parisien, la extenista detalló su historia deportiva, cuyo abrupto fin remite a 1999, fecha en que llegó el que comenzó a entrenarla en el club Sarcelles, a sus 12 años.

“Llevaba a sus víctimas a La Baule, lejos de casa, completamente desarraigadas, para pasar a etapas superiores. Fueron los peores quince días de mi vida; me violaba tres veces al día. La primera noche me pidió que fuera a su habitación y no lo hice. Y así entró en la mía. Fue peor. Estaba presa, no podía salir cuando quería”, sostuvo Cauchy al recordar una concentración realizada en la comuna francesa.

El delito fue conocido por una mujer que le transmitió la preocupación al presidente del club. “Sí, pero nos está ganando títulos”, fue la única respuesta que recibió. Su comportamiento era un secreto a voces.

En 2021, Andrew Geddes fue condenado a 18 años de cárcel por violar y agredir sexualmente a cuatro niñas de entre 12 a 17 años. Este mes, el relato de Angélique Cauchy llegó hasta la comisión especial del Parlamento Francés que inició la investigación de cientos de casos más perpetrados, consentidos y naturalizados por la comunidad del tenis francés.

“Me convertí en algo poco menos que una esclava, sonámbula. Cuando entrenábamos, en La Baule (Norte de Francia), nuestras habitaciones estaban a diez metros de distancia. Comenzó por meterse en mi cama. Luego consiguió que fuese a su habitación. Viví una pesadilla que arruinó mi carrera. Pensé varias veces en suicidarme. Burlándose de mí, llegó a decirme que tenía el sida. Y viví diez o quince años pensando que podía tener el sida”, denunció.

La Comisión de investigación hará público en diciembre el resultado de la investigación: el gobierno de Emmanuel Macron será el encargado de tomar medidas luego de las conclusiones del Parlamento.