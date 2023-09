“No me representa”: Marlen Olivari criticó al feminismo, Las Tesis y la Yeguada Latinoamericana

No es la primera vez que Marlen Olivari habla en contra de las mujeres feministas. Lo hizo con anterioridad en el mismo canal y sus blancos son los mismos: la izquierda y el himno de Las Tesis. Así ocurrió en diciembre de 2022 frente a Begoña Basauri y María Jimena Pereyra en el programa Juego Textual, y se repitió este jueves en El Purgatorio.

“A mí no me digan que cuando están en la calle con la cola de caballo ¿ustedes encuentran que eso es bonito? A mí no me representa”, subrayó Olivari mientras debatía con la abogada Helhue Sukni.

Durante el segmento “El muro de los lamentos”, la excandidata a alcaldesa de Viña del Mar puntualizó en contra de algunas organizaciones feministas: “Creo que todo este movimiento solo ha logrado denigrar la imagen de la mujer porque han destruido a la familia”, agregó.

Asimismo, mencionó que el movimiento feminista “está conformado principalmente por mujeres feministas que odian a ‘las vacas’ como les dicen”, y agregó que se refería a “los movimientos sociales que hacían escándalo” y ejemplificó con el caso de Las Tesis.

“Las tesis, que cantaban el violador eres tú, perdóname pero no estoy de acuerdo. Tengo papá, marido, hijo hombre, hermano hombre y no todos los hombres son violadores”, recalcó, ante lo cual la abogada le explicó que el himno de Las Tesis está “en sentido figurado”.

En medio del debate, la vedette volvió a mencionar a las Carabineras “que no son defendidas por el movimiento feminista” ya que, según su punto de vista “el movimiento está compuesto mayoritariamente por comunistas”

“Están destruyendo Chile y nadie hace nada”, mencionó también al culpar al movimientos de los destrozos en las calles y la quema de micros, ante lo cual Sukni dijo que se trata de “hechos aislados”.