Por quinta vez en su carrera: Christiane Endler es nominada al Premio The Best 2023

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), a través de sus canales oficiales y redes sociales, anunció el listado de las siete porteras nominadas para el Premio The Best 2023. Una de ellas es la capitana de la selección nacional de fútbol chileno y la actual jugadora de Olympique de Lyon, Christiane Endler.

September 14, 2023