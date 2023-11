Anuncian Comisión Especial para investigar denuncia de violación grupal en sede de Cobreloa

“Hemos escuchado un sinnúmero de argumentos que buscan meter este caso debajo de la alfombra, que nos hablan de que no se tomaron medidas diligentemente por parte del club, que no se investigó, que hasta el día de hoy no se conocen por parte del club los nombres de los involucrados, cuando efectivamente todos los antecedentes apuntan a que esta información se conoció oportunamente y simplemente no se actuó”, acusó el diputado Andrés Giordano (IND).

“Parte de nuestro objetivo al decidir oficiar al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, es entender que los protocolos que hoy día no se han aplicado, no pueden, bajo pretexto de distintos requisitos legales, simplemente no aplicarse. Estamos muy atentos a la resolución que tendrá que emitirse dentro de los próximos días por parte del Comité para que efectivamente se establezcan las responsabilidades que le competen a los directivos y a quienes debieron haber actuado para proteger a esta víctima y lamentablemente no lo hicieron”, agregó.

Sus palabras fueron mencionadas en una sesión que se realizó este martes 7 de noviembre en forma secreta con el fin de proteger a la víctima.

En la instancia, la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados, llevó la sesión para continuar abordando la denuncia de violación por parte de un grupo de cadetes en la “Casa Naranja”, sede del Club Cobreloa, hecho ocurrido en septiembre de 2021.

Diversas autoridades se hicieron parte de la sesión, como el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; el ministro del Deporte, Jaime Pizarro; el presidente de la ANFP, Pablo Milad; el director General de la PDI, Sergio Muñoz; el presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, Eduardo Arévalo; y el presidente del Club Cobreloa, Marcelo Pérez. Asimismo, fue invitado el fiscal Nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia, pero se excusó de la instancia.

La diputada Marisela Santibáñez (PC) anunció la creación de una Comisión Especial Investigadora para abordar el caso.

“(Tengo) la certeza de que de la derecha a la izquierda, desde los Republicanos hasta el Partido Comunista, van a estar con sus firmas a disposición para llevar a cabo esta investigación. Y aquí está lo bueno: Las Comisiones Especiales investigadoras no son comisiones ordinarias, son invitaciones, son citaciones, así que ahí el Poder Judicial va a tener mucho éxito”, argumentó.

“Esperamos que la víctima resulte reparada”

El abogado de la víctima, Rodrigo Toledo agradeció a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados porque “gracias a su intervención la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público se agiliza, y hace que todas las instituciones que de una u otra manera fallaron en los meses anteriores estén agilizando su trabajo en aras de proteger a la víctima y establecer quiénes son los responsables”.

“Gracias a esto, el tema ha tomado la figuración nacional que debe tener un hecho tan lamentable como lo ocurrido; esperamos que la víctima resulte reparada de esta situación”, subrayó.

En esa línea, el presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, Eduardo Arévalo, señaló que “lo más importante que me interesa poder transmitir es que las personas que sean vulneradas en sus derechos se atrevan a denunciar para que nunca más sean maltratadas, para que nunca más se cometa una violación tan grave como lo que ocurrió”.

“Esto está en investigación y vamos a poner todos nuestros esfuerzos para que los culpables respondan por los delitos que cometen y si tienen que ser sancionados a perpetuidad, como ya lo hicimos con un ex-deportista por haber cometido un delito de abuso sexual reiterado, lo vamos a hacer. Es mucho mejor salir segundo, tercero, cuarto o salir último en una competencia, pero que el deporte no se manche, que el deporte lo practiquen personas sanas, limpias de alma, limpias de corazón, limpios de sentimientos y que nos sintamos orgullosos de nuestros deportistas”, añadió.

Desde el club, el presidente de Cobreloa, Marcelo Pérez García se refirió al caso en un punto de prensa.

“Nosotros no vamos a aceptar que el nombre de Cobreloa se manche y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para colaborar con los entes que requieren de nuestra versión, así como expondremos públicamente lo que vaya pasando porque acá hay que insistir en que más allá de que acá exista un tema judicial que se reactivó, la responsabilidad en cualquier caso es de carácter personal y no institucional”, indicó.

Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los mencionados como imputados como culpables, o los hechos como fehacientes sino plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.