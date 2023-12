Humillado el testigo clave de Nicolás Zepeda: no logró acreditar que vio a Narumi viva

El testigo clave de la defensa de Nicolás Zepeda, Said Nemeri, presentó un testimonio lleno de incongruencias en el juicio de apelación relacionado con el homicidio de Narumi Kurosaki.

El testigo clave afirmó haber visto a Narumi con vida después de su desaparición, específicamente el 11 de diciembre de 2016, en un restaurante en Besanzón, Francia, acompañada de un soldado.

Describió a Narumi llorando y diciendo que no podía quedarse en ese lugar. Sin embargo, su versión fue cuestionada, cuando se afirmó que la policía identificó a la mujer como taiwanesa, contradiciendo su testimonio.



Un testimonio bochornoso

En particular, el albañil recordó la conversación que supuestamente tuvo con Kurosaki: “Le pregunté si era china y me dijo que no, que era japonesa. Le pregunté: ‘¿cómo te llamas?’, y me dijo Narumi, me acuerdo porque le dije: ‘ah, eres la hermana de Naruto?’, se rió”. A pesar de este relato, no pudo probar que Narumi estaba viva.

Según Mega, Nemeri afirmó haber realizado una “investigación propia” que lo llevó a la residencia universitaria en Besanzón, donde supuestamente Narumi murió hace siete años.

En esa línea, el testigo insinuó que en la investigación francesa “había falsificaciones, no sé qué queríamos ocultar”.

Durante el juicio, cuestionó el origen de los gritos escuchados en la residencia en 2016, lo que motivó al presidente del tribunal a interrumpir su testimonio e interrogarlo sobre la ausencia de guardias, duda a la que no pudo responder.

Cuando le mostraron una foto de la estudiante taiwanesa que él había confundido con Narumi, el testigo insistió que “la joven de la imagen en nada se parece a la persona” que él dice haber visto en el restaurant.

Posteriormente, fue confrontado por Randall Schwerdorffe, abogado de Arthur del Piccolo, pareja de Narumi al momento de su desaparición, quien le preguntó: “¿Usted cree que tiene las competencias para llevar a cabo una investigación?”.

La fiscalía también lo retó, preguntándose “¿cree que no fue escuchado por sus antecedentes penales? Cinco condenas por violencia, tráfico de estupefacientes”.

Nemeri respondió con desafío: “¡Dígalo! tengo más”, asegurando que algunos antecedentes ya fueron borrados de su historial. “Tengo la solidez necesaria para aguantar”, agregó.