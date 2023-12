Navidad libre de violencia: cómo actuar ante comentarios misóginos en estas fiestas

En época de celebraciones navideñas, es necesario estar en espacios en los que te sientas segura y sin miedo, si tu familia no se moviliza, no actúa junto a ti o te juzga, no es un espacio para ti. Prioriza tu autocuidado, integridad y seguridad.

La temporada de fin de año, marcada por la alegría y unión familiar, también puede convertirse en un terreno hostil para las mujeres que frecuentemente deben enfrentar comentarios misóginos, discriminatorios e incluso situaciones de acoso. Es por esto que El Mostrador Braga conversó con la psicóloga especializada en temáticas de género y violencia hacia la mujer, Fabiana Rojas, quién entregó algunos tips que podrían aportar en el manejo de aquellas situaciones. La violencia contra la mujer no solo implica aquella perpetuada por la pareja o que involucre agresiones físicas, comentarios inadecuados de familiares refiriéndose a su cuerpo, opiniones sobre su sexualidad o discriminación relacionada con estereotipos de género también constituyen un tipo de violencia que influye psicológicamente en las mujeres. “Pueden afectar la confianza y autoestima, propiciando la aparición de inseguridades respecto a si mismas y su aspecto, esto, a la larga, puede contribuir a la aparición de síntomas de estrés y ansiedad frente a estas fiestas porque se verán expuestas a vivir nuevamente estas situaciones”, declaró la psicóloga perteneciente a la Red Minka de Psicólogas Feministas. En este sentido, la experta dio una serie de tips que podrían aportar en la prevención y manejo de aquellas situaciones. Escucha y valida tus emociones En primer lugar, es esencial reconocer y aceptar las emociones desencadenadas por comentarios inapropiados de otras personas hacia ti. Identifica conscientemente las emociones asociadas a aquellos comentarios que no te hicieron sentir bien. Comunica Cuando te enfrentes a comentarios inapropiados, es crucial expresar de inmediato tu incomodidad o desacuerdo. Hablar desde tus propias emociones permite que la otra persona comprenda tu perspectiva y fomente la empatía de aquella relación. En caso de haber comunicado tu incomodidad, y si la persona insiste en realizar comentarios inapropiados. “Que tu salud mental y autocuidado sea tu prioridad y no te obligues a estar en espacios que no son sanos para ti”, manifestó la psicóloga. Reflexionar y educar Expresar tu opinión puede llevar a una reflexión sobre las consecuencias de comentarios inapropiados o misóginos. Compartir experiencias personales o ajenas, así como plantear preguntas reflexivas a los demás, puede ayudar a sensibilizar sobre el impacto de las palabras en el bienestar emocional. “Puedes interpelar a los demás con preguntas: ¿Cómo te sentirías si te dijeran esto? ¿Qué sentirías? ¿Por qué?”, recomendó la experta. El manejo de comentarios inapropiados implica la validación de emociones, comunicación efectiva, priorización del autocuidado y promoción de la reflexión y la educación. Estos pasos permitirán enfrentar de mejor manera situaciones incómodas de manera asertiva y construir entornos más respetuosos y comprensivos. Situaciones de acoso También es común que en estas fechas, dónde las bebidas alcohólicas son infaltables en las mesas navideñas, las situaciones de acoso aumenten. Una investigación desarrollada por la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género de Sevilla reveló que el alcohol está relacionado con aproximadamente un 60% de los casos de violencia de género. Es importante tener en cuenta que el acoso sexual puede ocurrir con o sin presencia de alcohol, por lo que la psicóloga experta en violencia de género recomentó que: “Ante situaciones de acoso sexual en contexto familiar es importante no olvidar que no tienes la culpa y que la responsabilidad es de quien ejerce la acción de acoso”. Algunas sugerencias para enfrentar estas situaciones son: Solo si puedes y te ves capaz, dile directamente a la persona que te está acosando sexualmente que deje de hacerlo. Si la persona insiste, recuerda que lo hace a propósito y por lo tanto será necesario apoyarte en otras personas.

Busca a alguien que pueda escucharte y acoger sin juzgar tu experiencia y lo sucedido

Hablar con tus familiares sobre la situación y tus emociones. Si te sientes segura y solicita que la persona que ejerció la agresión se reste de los espacios familiares.

Denuncia Recuerda que es necesario estar en espacios en los que te sientas segura y sin miedo, si tu familia no se moviliza, no actúa junto a ti o te juzga, no es un espacio para ti. Prioriza tu autocuidado, integridad y seguridad. “Nuestra salud mental y autocuidado es lo más importante y cada una decide hasta dónde tolera o hasta dónde llega la conversación, también, puede ser un espacio de reflexión para replantear los vínculos que estamos escogiendo o a los que nos estamos exponiendo. Que las tradiciones no signifiquen un sacrificio o un malestar personal”, agregó la experta.