José Maza: “No hay ninguna actividad que no sea apropiada para el género femenino”

En el marco de la Semana de las y los Postulantes de la Universidad de Chile, el astrónomo y Premio Nacional José Maza expresó su apoyo a las niñas y mujeres que buscan continuar sus estudios en carreras universitarias ligadas a las ciencias. Compartiendo su experiencia como astrónomo, habló acerca de su carrera y los desafíos que supone. Además, manifestó la alegría que siente al ver el interés de niñas en la astronomía.

Según el informe Brechas de Género en Educación Superior 2022, elaborado por el Servicio de información de Educación Superior (SIES), la participación en la matrícula de 1er año de pregrado en las carreras o programas ligados a las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) presenta brechas de género negativas cercanas a -61 puntos porcentuales (p.p), demostrando que son carreras fuertemente masculinizadas.

Por lo mismo, hoy se están tomando medidas para acabar con esta brecha impulsando iniciativas que buscan promover e incentivar a las mujeres y niñas a elegir carreras STEM, como lo es la iniciativa +MC.

Ante la presencia de mujeres en carreras científicas, José Maza indicó que “lo que a mi me parece más importante, que le digo siempre a las niñas, es que no hay ninguna actividad que no sea apropiada para el género femenino: en ciencias, en matemática, en física, en química, en biología, en astronomía, las mujeres han tenido carreras destacadísimas”.

Según el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género el 53% de las matrículas en Educación Superior corresponde a mujeres, en cuanto a las matrículas en área STEM, en el 2018 solo 1 de cada 4 era de mujeres y en el área de Tecnología, en ese mismo año, solo 1 de cada 5.

Debido a la visible brecha, Maza resaltó la importancia de las mujeres en las ciencias y expuso que “Desgraciadamente la sociedad no les ha dado los espacios suficientes a las mujeres para que incursionen en estos rubros” pero que le emociona el futuro ya que “una de las grandes alegrías que tengo es cuando las niñas se entusiasman con ser astrónomas”.

Por último, el doctor en Astronomía, además, aprovechó la oportunidad para compartir detalles de su carrera, donde entregó consejos y alentó a las mujeres y niñas a incursionar en las ciencias.

*Esta nota fue realizada con información enviada por la Universidad de Chile.