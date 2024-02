La confesión de abusos sexuales que hizo a la BBC un ministro de una secreta iglesia cristiana

La BBC lo confrontó como parte de una amplia investigación sobre las denuncias de abuso sexual infantil que supuestamente se prolongó durante décadas dentro de esa iglesia, conocida como The Truth (la Verdad).

Se cree que la iglesia, que no tiene nombre oficial pero es conocida como La Verdad o El Camino, tiene unos 100.000 miembros en todo el mundo , la mayoría de ellos en Norteamérica.

Una iglesia envuelta en el secretismo

El grupo religioso tiene muchas reglas que se conocen, pero que no están escritas.

“Me sentía sucio y aún me siento sucio”

“La gente me llamaba ‘el pequeño compañero de Robert‘. Me sentía sucio y aún me siento sucio”, afirma Havet, hablando desde su casa en Ottawa, Canadá.