Paola Giannini sobre la adaptación de Limpia: “Es un relato crudo, pero de gran sensibilidad”

Limpia, es el nombre que recibe la obra de teatro producida por Alfredo Castro e interpretada por Paola Giannini, adaptada de la novela homónima de la escritora nacional, Alia Trabucco Zerán.

La novela narra la historia de Estela, una mujer del sur de Chile que se traslada a Santiago en busca de un futuro mejor. Se convierte en empleada doméstica en la casa de una pareja acomodada del barrio alto y se encarga de cuidar a su hija, Julia, una niña acosada por la ansiedad y el desinterés. A medida que avanza la trama, se revelan tensiones de clase y género en la convivencia de Estela con la familia burguesa. La relación entre Estela, Julia y la madre, se vuelve conflictiva, ya que la niña, en su inocencia de infante, adopta actitudes de sus padres y muestra desprecio hacia Estela, en una relación de amor-odio sin precedentes.

El desenlace trágico y anticipado de la muerte de Julia, se convierte en un acto que carga a Estela con el peso de la responsabilidad y el resentimiento. La historia explora temas de explotación, esclavitud, las diferencias económicas y las limitaciones de la ficción.

La obra, pronto a estrenarse este 3 de abril en el Teatro Nacional Chileno, busca evidenciar el desarraigo, la explotación, con sincero cariño y humor, mientras Estela relata su experiencia de siete años trabajando para esta familia y los desafíos que enfrenta como migrante del campo a la ciudad.

“Me he estado preparando para interpretar a Estela primero desde la lectura de la novela; leer, releer y volver a releerla. Luego, me ha ayudado mucho el proceso de adaptación del texto en el que colaboré, porque ahí tuvimos muchas conversaciones, reflexiones, miradas y discusiones sobre este personaje. Lo fuimos armando desde ese momento; construyendo en conjunto ese imaginario, el mundo donde ella (Estela) viene y al mundo que llega a enfrentarse. Y desde un lugar más sensible, he buscado ir conectando con esa mujer, armando ese ser humano, con esas emociones y experiencias que va viviendo. Hasta ahora sigo trabajando en eso, en esa búsqueda”, comentó en conversación con El Mostrador Braga la actriz Paola Giannini.

-¿Cómo fue el trabajo conjunto con Alfredo Castro y con Alia, si es que ha tenido oportunidad de participar de esta adaptación?

-Ha sido maravilloso. Lamentablemente, no hemos colaborado con Alia, pero Alfredo es un director con un imaginario teatral sumamente interesante. Es claro en transmitir lo que necesita de nosotros (los actores). Los ensayos son entretenidos y exigentes, prueba distintas cosas hasta lograr dar con “eso”, eso que le va dando sentido a la historia que estamos contando. Es magnífico tener la oportunidad de trabajar en un proceso creativo junto a él y a todo el equipo.

-¿Qué aspectos de la historia de Estela encuentras más desafiantes o emotivos de representar en escena?

-Hay muchos aspectos desafiantes y emotivos, por ejemplo, su conexión horizontal con la muerte me parece bellísima y emocionante; la muerte de un árbol, un animal o una persona es la misma muerte para Estela y eso es belleza y emoción. Sus crisis de pánico o desdoblamientos son desafiantes, por ejemplo. Estas crisis finalmente son una escapada de la realidad. Es un estado desafiante. Esos por nombrar algunos.

-¿Cómo abordas la compleja dinámica de poder entre Estela y los miembros de la familia de la élite santiaguina?

-La novela se relata desde las reflexiones de Estela, accedemos a fragmentos de sus ideas, pensamientos, su historia, su mundo interior. También en la lectura de la novela podemos conocer los anhelos de Estela y cómo sostuvo una vida silenciosa durante siete años puertas adentro. En ese sentido, la dinámica de poder entre Estela y los miembros de la familia se transforma al trabajar en el teatro; en el teatro, esa dinámica de poder se puede observar en los gestos, en los afectos, en los encuentros y desencuentros. Para mí como actriz eso ha sido fundamental, descubrir aquellos gestos particulares, la relaciones a los objetos, a los espacios, y que finalmente se evidencian en el cuerpo y es en el cuerpo, en el modo de aproximarme al personaje de Estela y su entorno, en donde aparecen esas relaciones de poder.

-¿De qué forma se relaciona la interpretación con el contexto social y político actual de Chile y más ampliamente, con las luchas contra la explotación y la desigualdad de las trabajadoras de casa particular?

-La audiencia se va a encontrar con un relato crudo, pero al mismo tiempo de gran sensibilidad. La historia de Estela no es solo la historia de las trabajadoras domésticas de este país, también nos interpela como sociedad al abordar temas como la desigualdad que se ha denunciado en diversos espacios sociales, pero lo más importante, es poder acceder a este universo que presenta la novela y la obra desde el rico lenguaje que se propone. Las audiencias se van a poder encontrar con las reflexiones de Estela plagadas de una poesía de lo cotidiano, también con las imágenes de las calles repletas de personas durante la revuelta social, y nos devuelve al lado sensible y humano, presente en las vidas cotidianas que muchas veces se olvidan detrás de cada una de las demandas sociales.

-¿Cómo ves el papel del teatro en la exploración y representación de temas sociales y políticos relevantes, como los que aborda “Limpia”?

-Creo que el teatro aporta muchísimo porque además de entretención, nos brinda la oportunidad de espejarnos como individuos o como sociedad, y eso es lo que nos permite reflexionar, pensar, debatir, conversar de algunos temas como los que propone Limpia.

Las funciones tendrán lugar desde el 3 hasta el 27 de abril, de miércoles a sábado a las 19:30 horas. La duración de la obra es de 90 minutos y está calificada para mayores de 14 años. Los boletos tienen un precio de preventa de $6.000 (hasta agotar stock) y un precio general de $10.000 por la plataforma ticketplus.