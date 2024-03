Video revela abuso sexual del alcalde de Laja a funcionaria municipal

Un video de casi cuatro minutos es parte de las evidencias en la causa por abuso sexual del alcalde de Laja, Roberto Quintana, hacia una funcionaria municipal. En el registro se ve cómo el jefe comunal intenta besar insistentemente a la víctima. Aunque Quintana negó su participación cuando declaró frente a Policía de Investigaciones (PDI), esta prueba se considera evidencia sustancial para determinar el accionar del imputado.

Según información de BBCL Investiga, el registro se mantuvo en reserva por más de dos años y en él se observa al alcalde intentando besar a una funcionaria del departamento del municipio aun cuando esta le pide reiteradas veces que se detenga. En el momento, la situación le provocó a la funcionaria un tic nervioso que la hizo llorar, ante lo cual el jefe comunal le dice “No se ponga a llorar”, mientras vuelve a rozarla con la intención de besarla.

En su declaración frente a la PDI, Quintana negó su participación en el suceso, argumentando que el día en que se grabó el video él estaba con una agenda repleta de actividades, mostrando fotografías que respaldaban su versión. Sin embargo, el informe que analizó los casi cuatro minutos de grabación contradijo su versión.

“Cuenta con evidencia sustancial para poder determinar que efectivamente el imputado visitó a la víctima en las dependencias de la oficina de esta última”, señaló el informe elaborado por la Brigada de Delitos Sexuales de Los Ángeles consignado por Radio Bío Bío.

“En resumen, besa 14 veces a la víctima y en distintas áreas de un costado del rostro. Además, el imputado procede a abrazarla en cinco ocasiones y le toma en dos oportunidades el rostro intentando besar la boca de esta”, dice parte de la investigación criminalística.

Por su parte, según declaró la víctima ante Fiscalía tras denunciar lo sucedido, los acercamientos no deseados por parte de Quintana comenzaron en julio de 2021, con “abrazos desmedidos, roces con sus manos o miradas insinuantes”.

Uno de los hechos más graves fue el 5 de agosto de 2021, cuando la funcionaria municipal se encontraba sola en su oficina y llegó el alcalde, comenzando a intentar besarla en la boca, rozarla y besarla en la cara, entre otras acciones.

“Él me abraza, lo que fue desmedido, ya que no correspondía. Y fue por mucho tiempo. Y le digo “ya, ya, gracias”, y en ese momento se queda al lado mío, muy cerca de mí y en un espacio donde no me podía ir ya que me tapaba el único espacio para salir”, declaró la víctima.

Tras los hechos, la víctima interpuso un Recurso de Protección que fue rechazado en la Corte de Apelaciones de Concepción. Posteriormente, vino la denuncia penal en tribunales donde se adjuntó el video como prueba. La Brigada de Delitos Sexuales de Los Ángeles analizó el video por orden del Ministerio Público, donde se estipuló que Quintana besó 14 veces a la víctima y la abrazó otras cinco.

En el análisis también quedó expuesta la existencia de un segundo video, el cual no se ve, pero sí cuenta con audio.

“Posterior a lo que fuera un posible contacto físico desde el imputado hacia la víctima, este verbaliza: “está caliente guachita”. Además, en lo que pareciera otro contacto físico entre las partes, la víctima verbaliza: “cuidado con las manos”, probablemente haciendo referencia a algún tipo de contacto que ella consideró indebido” —concluyó el documento elaborado por la PDI.

En cuanto a esta situación, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género repudiaron todo hecho de violencia contra las mujeres y recordaron que en agosto entra en vigencia la Ley Karin, que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo.

“Ante los hechos conocidos y bajo la legislación vigente, los concejos municipales cuentan con todas las herramientas para poder mostrar a las mujeres y a la comunidad de su municipio que no avalan la violencia contra las mujeres y que no van a permitir que autoridades abusen de sus cargos para cometer estos hechos graves”, indicó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

Además, se refirió a la cantidad de casos judicializados y con condenas en el país respecto a violencia contra la mujer ejercida por alcaldes y concejales. En la mitad de estos casos, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género cuenta con la representación judicial de las víctimas. “Nunca vamos a renunciar a obtener la máxima justicia posible para ellas”, señaló Orellana.

Por último, para marzo de 2022 estaba programada la audiencia por abuso sexual contra el jefe comunal, pero esta se reprogramó por diversas razones. Según el reportaje, hasta la fecha todavía se espera la realización de dicha instancia, la cual está programada para este 24 de abril.