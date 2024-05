Propuesta de indemnización de 10 mil pesos por falla en anticonceptivos Marilow genera controversia

En junio del año pasado, el laboratorio Recalcine, productor de los anticonceptivos Marilow, enfrentó críticas al revelarse que siete lotes defectuosos de sus píldoras habían provocado embarazos no deseados. Esta no fue la primera vez que ocurría un incidente de este tipo en Chile. En 2020, los anticonceptivos Anulette también presentaron lotes defectuosos, causando que más de 200 mujeres quedaran embarazadas.

Los siete lotes defectuosos de Marilow fueron retirados del mercado tras una alerta sanitaria emitida por el Instituto de Salud Pública (ISP). No obstante, varias mujeres que utilizaban estos métodos terminaron con embarazos no deseados, lo que llevó al laboratorio a iniciar un Procedimiento Voluntario Colectivo con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en septiembre, para buscar una forma de indemnización.

La propuesta inicial del laboratorio ha sido criticada por su insuficiencia. La compensación ofrecida incluye el valor de cada caja ($19.200), $10.000 como indemnización por los daños causados, y $9.700 por el costo del reclamo, sumando un total de $38.900. Esta suma se considera insuficiente, especialmente para quienes sufrieron embarazos no deseados. Además, la propuesta no distingue entre las diferentes consecuencias que pudieron enfrentar las afectadas.

Desde Corporación Miles, organización dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, critican la propuesta. La abogada de la corporación y subdirectora de incidencia, Luz Reidel, afirmó en conversación con El Mostrador Braga que “nos preocupa no solo el escaso monto de la indemnización propuesta para las usuarias, sino que también que esta propuesta no considere una distinción en el monto y medidas asignadas para la reparación de aquellas usuarias que resultaron embarazadas en contra de sus planes, pese a estar adoptando las medidas necesarias para evitar el embarazo”.

“En general, para este tipo de casos lo que procede es una reparación de carácter integral para quienes han sido afectadas por una vulneración de esta magnitud a sus derechos más básicos. Por una parte, el monto de la indemnización no se condice con el derecho a la autonomía reproductiva vulnerada en este caso, y por otra, no comprende las consecuencias de por vida que significa el enfrentar un embarazo no planificado, por ejemplo, los planes de vidas de las mujeres, que se ven alterados por esta circunstancia, o la manutención que un hijo o hija requiere”, argumentó la abogada.

Se vulnera, por una parte, la autonomía reproductiva de las mujeres, así como el impedimento legal que enfrentan las mujeres y niñas para decidir si continuar o no con un embarazo que no planificaron, “al contar con un marco legal tan restrictivo como las tres causales”, agregó Reidel.

Otro punto problemático, según confirmó la abogada de Corporación Miles, es que la propuesta considera a un segundo grupo de personas que pueden ser indemnizadas, aunque no hayan presentado un reclamo en el plazo inicial, siempre y cuando presenten las cajas o blísteres del anticonceptivo Marilow. Dado que ha pasado más de un año, muchas mujeres pueden no tener estos envases. Además, la devolución de los productos solo puede realizarse en las sucursales de las farmacias Novasalud, las cuales cuentan con 13 sucursales en total a lo largo del país, de las cuales 7 están ubicadas en la Región Metropolitana.

Las afectadas que no estén de acuerdo con la solución final podrán rechazarla e iniciar demandas civiles por indemnización de perjuicios, aunque esto conlleva desafíos adicionales en términos de tiempo, dinero y pruebas.

Corporación Miles ofrece apoyo legal, psicológico y de salud sexual de manera gratuita a las afectadas que decidan emprender acciones legales. Para más información, las interesadas pueden visitar el sitio web de la organización en mileschile.cl/consejeria