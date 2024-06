Barbarita Lara presenta “Hack Yourself”: ¿es posible convertir las crisis en oportunidades?

Barbarita Lara Martínez se define a sí misma como un ”giro sin tornillos”. Es mamá, inventora, solucionadora de problemas, conferencista internacional y mentora de emprendimientos.

Apasionada por la educación STEAM y la innovación social, en 2018 fue nombrada Chilena Innovadora e Inventora del Año por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y se convirtió en la primera chilena en aparecer en la lista mundial de innovadores menores de treinta y cinco años del MIT. En 2023, fue incorporada en un mapa simbólico del metro de Londres por la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido.

Barbarita comenta que ha tenido una mentalidad hacker hacia el sistema y a sí misma desde hace muchos años, describiéndose como una niña hacker que siempre ha buscado vulnerabilidades internas para superarlas. En este sentido, la autora cuenta que le hubiera gustado tener una guía concreta sobre cómo innovar, los pasos a seguir y los modelos de negocio, tanto en su emprendimiento como en su vida personal.

Lara ya había pasado por una gran crisis y sentía la necesidad de compartir que estas pueden llegar a ser oportunidades para crear tecnología, cambiar vidas y reiniciarse. De ahí nace el lanzamiento de su primer libro Hack Yourself, el cual nos presenta la siguiente interrogante: ¿es posible convertir las crisis en oportunidades?.

‘’Una de las cosas que menciono en el libro es cómo, a lo largo de los años, las crisis nos han permitido crear cosas increíbles. Por ejemplo, una pandemia, una guerra nos hizo crear soluciones tecnológicas específicas. Y cuando uno se pone a analizar qué pasó, es que había una urgencia, una necesidad clara que te obligó a poner prioridades, lo que muchas veces le pasa a los emprendedores que están haciendo mil quinientas cosas, porque tenemos que hacer de todo. Son miles de cosas las que uno está viviendo en una crisis profunda, las cuales te permiten ver otras, identificando oportunidades. Por eso se dice que las crisis son oportunidades, porque te permiten identificarlas o crearlas si es necesario’’.

Para afrontar y superar las crisis en el mundo del emprendimiento, Barbarita destaca la resiliencia como una de las habilidades clave. Según Lara, esto no implica tener una mentalidad fría, sino más bien una disposición para considerar y analizar todas las posibilidades, enfatizando en la importancia de utilizar la formación en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM) para abordar los problemas de manera innovadora y efectiva.

En esta línea, la autora sostiene que el enfoque STEAM empodera a las personas, transformándolas en creadores de soluciones y, aunque las crisis pueden ser difíciles, a menudo proporcionan el impulso necesario para avanzar o reconocer cuándo es el momento de detenerse. ‘’Atreverse a ser vulnerable también es primordial. A nosotros no nos enseñan ninguna gestión del fracaso, nos enseñan a competir y yo creo que la habilidad más potente para resolver cualquier crisis es la colaboración’’, subraya.

Innovación Social y STEM

Lara destaca que ser mentora de emprendedores no se limita a los adultos, sino que también incluye a niños y niñas, fomentando así el espíritu emprendedor desde una edad temprana. De hecho, recientemente llegó de Londres, donde participó como embajadora de FEM BIOBÍO. Este programa tiene como objetivo incentivar las vocaciones STEM en niñas de 13 a 17 años de la región del Bío Bío, especialmente en zonas rurales. La autora enfatiza que empoderar a las niñas para que estudien carreras STEM no solo contribuye a eliminar la brecha de género, sino que también responde a la creciente necesidad de profesionales en tecnología, subrayando la importancia de hacer que estas iniciativas se concreten.

‘’Cuando se habla de educación STEAM pareciera ser que es algo completamente nuevo, pero en realidad hacer educación en base a proyectos, en base a la ciencia, a la tecnología, ingeniería, artes y matemáticas es lo que venimos haciendo hace mucho tiempo, es renacentismo. Yo busco traer un neo renacentismo a las comunidades para poder explorar y explotar al máximo el potencial del ser humano. Nos limitamos con una currícula super apretada del Ministerio de Educación que no cambia porque es más fácil seguir haciendo lo mismo, pero que no se adapta fácilmente a los cambios. Una educación STEAM basada en prueba y error, en proyectos, en emprendimiento, en innovación, es lo que necesitamos. No solamente para el futuro de la innovación, sino que para el futuro de nosotros mismos. Para poder enfrentar la crisis climática, para poder enfrentar los cambios que se vienen’’, afirma.

A raíz de ello, Barbarita señala que “Hack Yourself” puede llegar a ser una invitación a evolucionar desde relatos personales hasta convertirse en un taller de emprendimiento y empoderamiento personal. La autora afirma que le hubiera gustado recibir herramientas concretas durante su niñez y juventud, que le enseñaran que el ser humano es emprendedor por naturaleza. ‘’Sin embargo, a medida que pasa el tiempo hemos ido matando ese instinto y nos transformamos en seres que consumen en vez de seres que crean’’.

‘’Si les puedo dar un consejo es que hagan un modelo de negocio ustedes mismos. No por una empresa, háganlo por ustedes. Cuál es tu propuesta de valor, por qué estás aquí, cuál es el propósito que persigues, qué es lo que puedes entregar a los demás. Siempre vamos a vivir en entornos inciertos, llenos de desafíos, sin importar la generación que seamos. Lo que tenemos que tener presente es qué es lo que importa, cómo nos conectamos, qué es lo que buscamos. Créanse el cuento, porque a pesar de que a mí me dijeron en el liceo que las mujeres no podíamos ser ingenieras, aquí estoy’’, concluye la escritora de Hack Yourself.