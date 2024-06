Elon Musk revoluciona X: se permitirá compartir pornografía

La red social X, anteriormente conocida como Twitter, anunció una actualización en sus políticas de contenido. Bajo la dirección de Elon Musk, la plataforma permitirá oficialmente la publicación de contenido pornográfico. Esta medida, que causó controversia entre los usuarios, abarca tanto imágenes reales como caricaturas, animaciones y contenido generado por inteligencia artificial (IA).

“Creemos que los usuarios deben poder crear, distribuir y consumir material relacionado con temas sexuales, siempre que sea producido y distribuido de forma consentida. La expresión sexual, ya sea visual o escrita, puede ser una forma legítima de expresión artística. Creemos en la autonomía de los adultos para participar y crear contenidos que reflejen sus propias creencias, deseos y experiencias, incluidas las relacionadas con la sexualidad”, anunció la red social.

Para evitar la exposición de personas menor edad a este contenido, X establecerá limitaciones para los usuarios que no deseen consumir este tipo de contenido. Para aquellos usuarios menores de 18 años o que no cuenten con verificación de edad, no podrán acceder al contenido etiquetado como “para adultos”. Asimismo, la plataforma prohibirá aquellas acciones que perciba como explotación, falta de consentimiento, cosificación y sexualización o daño a menores.

Uno de los argumentos principales para esta actualización, consiste en la disminución en los ingresos publicitarios. Debido a ello, Musk considera que el contenido para adultos podría ser una estrategia comercial para incrementar la actividad y tráfico interno, convirtiéndose en un atractivo para publicidad. Asimismo, esto permitiría que X compita con otras plataformas de contenido erótico y sexual, como OnlyFans, permitiendo a los usuarios pagar directamente a los creadores por más contenido explícito.