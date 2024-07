Gripe menstrual: conoce qué es, por qué ocurre y cuáles son los síntomas de este cambio hormonal

No son pocas las mujeres que experimentan síntomas similares a los de la influenza, antes y durante su periodo. Apodado como gripe menstrual, abarca una serie de malestares como dolor de cabeza, fatiga, constipación y hasta fiebre, que nada tienen que ver con la infección viral, sino con los cambios hormonales.

De hecho, no es un término médico legítimo, sino que proviene de la cultura popular. Algunos lo asocian al síndrome premenstrual (SPM), pero también puede afectar a mujeres sanas. ¿Por qué ocurre? ¿Qué hacer para mitigarla? A continuación, repasamos sus causas potenciales y algunas formas de afrontarla.

¿Qué es la gripe menstrual?

«Gripe menstrual» es un término coloquial usado para referirse a síntomas que aparecen antes y durante la regla. Se llama así, porque las manifestaciones son similares a los de una gripe viral; sin embargo, no está causada por el virus de la influenza.

Malestar general, dolores de cabeza, escalofríos, fiebre y náuseas hacen pensar en un principio que se aproxima un episodio de gripe. Sin embargo, pasan apenas unos días hasta que inicia el sangrado menstrual, lo que indica que los síntomas no son infecciosos. Casi siempre desaparecen tan pronto como pasa la regla.

En palabras de la obstetra y ginecóloga Sara Yuen, de la Clínica Cleveland, «la gripe menstrual no es gripe ni un diagnóstico médico oficial. Es un tipo de síndrome premenstrual (SPM), que puede causar síntomas similares a los de la gripe».

Aun así, estos síntomas pueden aparecer de manera puntual en mujeres sanas sin diagnóstico de SPM. Hay que recordar que, aunque alrededor del 85 % de las mujeres manifiestan algún síntoma premenstrual, solo entre un 20 y un 40 % reúnen los criterios necesarios.

¿Por qué ocurre la gripe menstrual?

Una duda frecuente entre las mujeres es «¿por qué me da gripe cuando me viene el periodo?». Pues bien, como hemos comentado, no es un ataque de gripe como tal. Por ahora, los médicos y científicos no han determinado con certeza a qué se deben estos síntomas o cómo el ciclo menstrual afecta al sistema inmunitario.

Lo que está claro es que nada tiene que ver con el virus de la influenza u otros gérmenes. La hipótesis más aceptada es que las fluctuaciones hormonales que atraviesa la mujer, durante el ciclo menstrual, son las responsables. En particular, se asocia con la actividad del estrógeno y de las prostaglandinas.

Es entonces cuando se desencadenan síntomas como los calambres menstruales, las náuseas, la diarrea y el malestar general. Además, se puede producir un ligero aumento de la temperatura corporal, dado que también intervienen sobre la actividad del hipotálamo, conocido como el termostato del cuerpo.

Otra causa asociada a la gripe menstrual es la actividad de las hormonas que inciden en la química cerebral, que también producen alteraciones en los niveles de serotonina (neurotransmisor del bienestar). Al reducir sus niveles, provoca una sensación de fatiga similar a la que se produce con la gripe real.

Síntomas de la gripe menstrual

Las manifestaciones clínicas de la gripe menstrual varían de mujer a mujer. No todas experimentan los mismos síntomas ni la misma intensidad. Algunas pueden sentir el malestar entre siete y diez días antes de la regla; otras, en cambio, lo padecen durante el periodo. Esto puede incluir lo siguiente:

Diarrea.

Hinchazón.

Escalofríos.

Constipación.

Fiebre moderada.

Mareos y náuseas.

Debilidad y fatiga.

Dolores de cabeza.

Calambres menstruales.

Dolor de las articulaciones.

¿Cuánto dura la gripe menstrual?

La durabilidad de los síntomas también puede variar. Por lo general, dura entre tres y cinco días. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen tan pronto como finaliza el sangrado menstrual.