Sakira Ventura, la musicóloga que creó un mapa de mujeres esenciales para la historia de la música

Sakira Ventura tenía que realizar su tesis para titularse de musicóloga cuando llegó la pandemia y fue ahí que, luego de descubrir lo poco que se sabe sobre las músicas en el mundo, comenzó a trabajar en el Mapa de Creadoras, una herramienta digital que visibiliza la presencia de las mujeres en la música, no sólo en España, su país, sino que en Chile y en el mundo.

Este Mapa de Creadoras la ha llevado a viajar por diversos territorios no sólo en el papel, aprendiendo de la historia de músicas, sino que literalmente también y por estos días está en Chile para realizar una serie de cursos, el primero entre el 8 y el 11 de julio en la U. de Chile titulado “Mapa de creadoras: Caso práctico de recuperación y visibilización de compositoras de todos los tiempos a través de la musicología feminista”, un curso abierto al público y gratuito, previa inscripción.

La musicóloga española asegura que “la historia ha sido contada por los hombres, los hombres blancos, europeos, heterosexuales, entonces no tenemos una perspectiva lo suficientemente completa como para poder hablar con propiedad sobre la historia de la música” y es por esta razón que se hace indispensable crear herramientas que resalten a las mujeres.

“Cualquier herramienta que se haga, sea el Mapa cualquier otra que nos ayude a conocer a todas esas mujeres que han ido labrando un camino para que nosotras al día de hoy lo tengamos más fácil, creo que es absolutamente indispensable porque si no le damos altavoz a todas esas figuras que por supuesto han participado activamente para que los géneros musicales sean los que son, los instrumentos sean los que son, no estamos contando la verdad al alumnado y para mí es imprescindible que las futuras generaciones puedan hablar con propiedad sobre lo que ha pasado y a partir de ahí, continuar con la historia”, cuenta la investigadora.

–¿Cómo nació la herramienta Mapa de Creadoras?

–Estábamos en momentos de pandemia, no podíamos salir de casa, se nos paralizó un poco el mundo, no podía continuar con la tesis porque no podía asistir a las bibliotecas, a los archivos, entonces tuve el tiempo suficiente para poder reflexionar sobre aquellos parámetros y asuntos que realmente me importaban de verdad, o el legado que quería dejar como musicóloga, entonces pensé que sería un buen momento para poder llevar a cabo una tarea que hasta ese momento, por cuestiones de tiempo y de trabajo, no había podido. Ahí fue cuando me lancé a crear este recurso digital, en una primera instancia con solo 100 compositoras y al día de hoy ha ido creciendo hasta las 700 gracias a ese proceso de investigación, de búsqueda de nuevos nombres, también gracias a una propia colaboración que establecí el año pasado con la Universidad de Chile en la que el propio alumnado elaboraba fichas de compositoras para incluir dentro del Mapa.

–¿Qué tan importante es hacer herramientas como el Mapa de Creadoras?

–No es porque lo haya hecho yo, pero me parece absolutamente imprescindible. Elaboré una herramienta que me hubiera gustado tener como alumna durante mi formación, porque muy probablemente si hubiera tenido una herramienta así mi trabajo habría sido completamente diferente. Partiendo de esa base, creo que cualquier herramienta que se haga que nos ayude a conocer a todas esas mujeres que han ido labrando un camino para que nosotras al día de hoy lo tengamos más fácil, creo que es absolutamente indispensable porque la historia ha sido contada por los hombres, los hombres blancos, europeos, heterosexuales, entonces no tenemos una perspectiva lo suficientemente completa como para hablar con propiedad sobre la historia de la música. Si no le damos altavoz a todas esas figuras que por supuesto han participado activamente para que los géneros musicales sean los que son, los instrumentos sean los que son, no estamos contando la verdad al alumnado y para mí es imprescindible que las futuras generaciones puedan hablar con propiedad sobre lo que ha pasado y a partir de ahí, continuar con la historia.

–Antes del Mapa de Creadoras, cuando eras estudiante, ¿cómo buscaste en la historia de la música a las mujeres?

–Para mí lo verdaderamente triste es que no tuve esa necesidad de buscar a las mujeres en la música porque jamás pensé en ellas, o sea, no es que durante la carrera las buscara y no las encontrara, es que desgraciadamente como nunca nadie me habló de mujeres en la música, no tuve nunca esa curiosidad por buscar a otras compositoras que hubieran destacado en los diferentes periodos. Es que jamás me lo planteé. Creo que eso es lo triste y lo preocupante de esto, sobre todo porque hay casos en los que sigue ocurriendo en la actualidad. Una vez se me despertó esta curiosidad, por supuesto fue muy complicado, entonces tuve que recurrir a muchísima bibliografía, casi siempre descargada en otros idiomas, unos libros carísimos, para poder informarme al respecto.

–¿Y cómo nació entonces la idea de crear este Mapa de Creadoras?

–Estaba en tercero de musicología, son cuatro años en España, y llegó el momento de buscar un tema para el trabajo final de carrera, ese que tienes que defender ante un tribunal. Un profesor me dio un consejo: ‘Sakira, coge una libreta y todos los temas que te vayan llamando la atención, lo vas anotando’, entonces yo cogí un libro del barroco, empecé a pasar páginas, y ahí me saltó un nombre: Francesca Caccini, considerada la primera mujer en componer una ópera en el historia de la música. De repente, no sé cómo fue, pero al leer ese nombre y ese dato dije ‘si esta mujer que ha hecho algo sumamente importante como esto no la conocía, cuántas mujeres me habré perdido y me estaré perdiendo’. Ese fue un punto de inflexión en mi vida y a partir de ese momento mi trabajo final de carrera fue sobre ella, sobre su ópera, un análisis retórico musical y a partir de ahí no he dejado de investigar compositoras.

–¿Con qué te has sorprendido de la música chilena?

–Para mal, lo que me ha sorprendido es lo difícil que ha sido encontrar nombres de compositoras antiguas, es decir, de antes del siglo XIX, porque claro, cada una tiene sus gustos, a mí me gusta muchísimo la música del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y reuniendo todos estos nombres me he dado cuenta que la historia de las mujeres en la música chilena es muy reciente. Pero tenemos que ser positivas y pensar que eso solo quiere decir que tenemos mucho que hacer, que queda muchísimo por descubrir.

–¿Qué hay de Chile en este Mapa de Creadoras?

-Afortunadamente, por la práctica que realicé con la Universidad, Chile es uno de los países de Latinoamérica que más presencia tiene dentro del mapa. Hay cerca de 20 creadoras chilenas desde el siglo XIX hasta el año 1997.

–¿Qué te gustaría que quedara como legado de tu trabajo?

–Solo espero que mi trabajo sirva de inspiración, de que nunca hay que dar las cosas por sentadas, que igual que yo que tuve una curiosidad en un momento determinado, empecé a tirar del hilo y descubrí todas estas mujeres, que todas esas alumnas no se queden o no se conformen con lo que en una asignatura determinada un maestro les está contando, siempre queda muchísimo, está todo por hacer, aunque parezca que ya se ha hablado sobre todo en la historia de la música, que ya es la que es; que no se conformen con nada y que sigan investigando y descubriendo más allá de lo que en teoría es la historia de la música.

-¿En qué consiste tu visita a Chile y este taller que realizarás?

–Mi visita a Chile es debido a una postulación que realicé al programa multilateral de Líder Músicas, con un proyecto que consistía en una gira latinoamericana para divulgar sobre las figuras de las compositoras en la historia de la música. Afortunadamente me concedieron el premio y la primera parada es en Chile donde voy a estar hasta el 4 de agosto para impartir diferentes conferencias en algunas ciudades. Estaré en Valparaíso, Concepción y Santiago, donde impartiré el curso de formación del día 8 al día 11 de julio destinado al alumnado de la universidad y a toda aquella persona que esté interesada en la temática y le apetezca aprender un poquito.

La presencia de mujeres en la historia de la música

El 8 de julio se desarrollará el curso de formación de extensión “Mapa de creadoras: Caso práctico de recuperación y visibilización de compositoras de todos los tiempos a través de la musicología feminista”, dirigido por la propia Sakira Ventura.

Integrado por cuatro módulos de aprendizaje, este curso repasará los principales antecedentes de la musicología feminista en el mundo, profundizando en el rol de las mujeres en la historia de la música. Finalmente, los últimos contenidos se orientarán en los orígenes de la creación del mapa y los estudios asociados al descubrimiento de compositoras.

El curso se llevará a cabo en la Casa Central de la Universidad de Chile de forma gratuita, previa inscripción.