Violencia intrafamiliar: cómo apoyar a alguien que está sufriendo y pasos para denunciar

La violencia intrafamiliar es todo maltrato que afecte la vida, integridad física o psicológica al interior de las familias. Incluye a distintos tipos de parientes (madres, padres, abuelos, tías, primas, sobrinos, nueras), parejas (formales e informales, exparejas) y personas menores de 18 años, con discapacidad o mayores de 60 años bajo el cuidado de cualquier integrante del grupo familiar.

Esta puede tomar muchas formas: física (empujones, tirones de pelo, golpes, patadas, femicidio), psicológica (gritos, manipulación, humillación), sexual (cualquier acto sexual realizado contra nuestro consentimiento), económica (control y violencia a través del dinero o posesiones materiales) y digital (aquella que se realiza a través de tecnologías como Internet, redes sociales, teléfonos móviles).

En el último año, los ingresos a centros de salud por violencia intrafamiliar (VIF) se duplicaron, alcanzando 47.994 casos, comparado con 19.772 en 2018, según el Ministerio de Salud. Allan Mix, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, indicó que las cifras reales pueden ser mayores. En 2023, por primera vez, más hombres (55%) que mujeres (45%) consultaron por VIF, rompiendo la tendencia histórica

¿Qué dice la ley y dónde debo denunciar la violencia intrafamiliar?

Carmen Vera, coordinadora académica de Trabajo Social de IACC, sostuvo que lo primero que se debe tener en cuenta es que “la VIF es un delito y la ley incorpora al cónyuge o conviviente civil, conviviente, pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia, padre o madre de un hijo o hija en común, pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien agrede”.

“Ese es el punto de partida, las mujeres pueden ser protegidas a partir de la ley, pero generalmente no denuncian porque esperan de alguna manera que la persona, el familiar, el cuidador pueda generar algún cambio y si este cambio no sucede aumenta la violencia. Es importante tener en cuenta”, puntualizó.

“Hay otro tema que tiene que ver con ciertas condiciones económicas que hace que las personas no denuncien y que al no denunciar se genere una escalada de violencia que va afectando no solo a la familia sino también a los hijos. Lo mismo ocurre en el caso de los hombres, que tienen mucha más vergüenza de denunciar y sienten que en la mayoría de los casos no les creerán que son víctimas de violencia intrafamiliar. Esta puede ser una cifra mucho más oculta que en el caso de las mujeres”, sostuvo.

¿Cómo podemos apoyar amigos o familiares que sufren violencia intrafamiliar (VIF)?

Carmen Vera manifestó que “si soy víctima debo tener el teléfono de Carabineros o de la PDI a la vista, en el caso de las mujeres, es importante haber consultado en algún Centro de la Mujer cercano y haber hecho algunas consultas que me permitan acudir en la eventualidad que la situación se agrave. La denuncia se realiza ante Carabineros de Chile, quienes, informarán a la autoridad judicial o persecutora penal respectiva, la que puede autorizar medidas de protección inmediatas”.

“Si soy testigo las personas pueden solicitar orientación, pueden comentarlo en Carabineros donde será́ confidencial. También pueden comunicarlo si son vecinos con el resto de la familia para que puedan ingresar al hogar y ver lo que sucede. Lo importante es hacer la denuncia, porque si no hay denuncia no hay formas que se inicie el proceso, en ese caso es fundamental que insista en el trámite, acudir a todas las instancias para comprobar su situación de víctima de forma presencial”, puntualizó Carmen Vera.

¿Qué hacer si soy testigo de violencia intrafamiliar (VIF)?

1. Llama gratuitamente al 1455 para pedir orientación sobre qué es mejor hacer dependiendo de las características de cada caso. Toda la información que nos entregues será confidencial.

2. Si presencias un episodio de violencia donde la vida de una mujer puede estar en riesgo, llama de inmediato a Carabineros al 149 o al 133 o a la PDI al 134.

3. Si eres familiar o parte del entorno cercano a la víctima, es importante que la contengas y acompañes para que se sientas más protegida.