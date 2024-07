¿Por qué las mujeres necesitan dormir más que los hombres?: descubre las razones científicas

Dormir bien es fundamental para la salud, sobre esto no hay ninguna duda. No descansar lo suficiente puede provocar aumentar las probabilidades de tener fallos cardiacos, hipertensión e, incluso, diabetes. Además, según la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos, dormir poco hace que nuestro cerebro no funcione como debe, provocando dificultades en la toma de decisiones y en la comprensión.

Veinte minutos más de sueño que los hombres requieren las mujeres para descansar, según una investigación de la Universidad de Loughborough, en Inglaterra. La razón estaría en que sus cerebros son más complejos y trabajan más duro durante el día.

“Una de las principales funciones del sueño es permitir que el cerebro se recupere y se repare a sí mismo”, dijo Jim Horne, autor del estudio y experto en sueño. “Durante el sueño profundo, la corteza – la parte del cerebro responsable de la memoria, el pensamiento, el lenguaje, etc.- se desengancha de los sentidos y entra en modo de recuperación”, agregó.

Las mujeres tienden a hacer muchas cosas a la vez y son flexibles, por lo que usan más de su cerebro que los hombres. No obtener el descanso adecuado está asociado a problemas como altos niveles de angustia psicológica y mayores sentimientos de hostilidad, depresión e ira, por el contrario, estos sentimientos no se asociaron en el mismo grado con la interrupción del sueño en los hombres.

¿Por qué las mujeres deben dormir más que los hombres?

La clave está en el cerebro

“El cerebro de las mujeres funciona de forma distinta, por esto necesitan un poco más de descanso” asegura Horne tras comprobar los resultados de su investigación. Y con distinta, Horne se refiere a de forma más compleja, según señala en su investigación.

Como una de las principales funciones de dormir es permitir al cerebro recuperarse y repararse, el que el cerebro de las mujeres funcione más complejo hace que necesite más tiempo para conseguirlo, explica el investigador.

Y es que, según aclaraba en un artículo para el Daily Mail, “las mujeres tienden a llevar a cabo distintas tareas a la vez, por lo que usan más partes del cerebro que los hombres”.

Mujeres deben dormir más que los hombres: ¿Una cuestión hormonal?

El estudio de la Universidad de Loughborough no es el único que determina que las mujeres necesitan dormir un poco más que los hombres. Otra investigación de la Duke University (Estados Unidos) apunta a que descansar poco tiene peores efectos en la salud de las mujeres.

Según concluye el estudio, liderado por el Dr. Edward Suarez, los mencionados síntomas generados por la falta de sueño -problemas cardiovasculares y diabetes-, además de mayores probabilidades de tener depresión, estrés o ansiedad, son mayores en las mujeres.

La razón de que la mujer debe dormir más que un hombre: una hormona, la testosterona

Los niveles de esta hormona aumentan en los hombres cuando no han dormido lo suficiente, según explica Suarez. Y, añade, que como la testosterona disminuye los niveles de insulina y aumenta la masa muscular se produce un efecto antiinflamatorio que mantiene la hormona del estrés -el cortisol- más baja.

Quizás no sea cuestión de dormir más, sino mejor

Aunque los investigadores de la Universidad de California llegaron a las mismas conclusiones que el estudio de la Duke University, es posible que la clave no esté en necesitar más horas de sueño, sino en asegurarse de descansar lo necesario.

Así lo ha asegurado el líder de este estudio, el Dr. Aric Prather, que aclara que “no cree que haya evidencia suficiente para asegurar que las mujeres necesiten más tiempo de sueño que los hombres”. Además, añade que “lo que indican los datos del estudio es que las mujeres son más susceptibles a los efectos negativos que se derivan de la mala calidad del sueño”.

Y es que, según la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos, el sueño de las mujeres es mucho más ligero y fácil de perturbar.

Así que, 20 minutos más o 20 minutos menos, lo más importante es aprovechar al máximo las siete horas de sueño recomendadas.