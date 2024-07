Qué es el ghosting, cómo identificarlo y superarlo si te lo han hecho

El problema principal del Ghosting es que es frustrante, deja a la persona sin respuestas y sin la posibilidad de tener un cierre o de entender qué salió mal, y esto puede dañar la autoestima, la seguridad y la capacidad de confiar en los demás.

Cuando una persona es ghosteada, es muy probable que sienta emociones negativas como culpa, dudas e inseguridad, sobre todo porque intentará darle una explicación a las acciones de los demás y probablemente se sentirá responsable de ellas.

De acuerdo con Psychology Today, el Ghosting (que no es lo mismo que renunciar a una relación y las señales son distintas) se da más entre las personas jóvenes, pero en realidad puede suceder sin importar la edad y aprender a reconocer las señales puede ayudar a que el “golpe” no sea tan duro, o incluso a evitar que esto pase.

Tal vez no vas a poder evitar que la persona no quiera volver a salir contigo, pero al menos puedes hacer algo para que no sienta la “necesidad” de simplemente desaparecer sin explicación.



¿Qué es el ghosting?

El término ‘ghosting’, proviene de la palabra inglesa ‘ghost’, que significa “fantasma” y se refiere a “desaparecer como un fantasma”. Se aplica en aquellos casos en los que estás iniciando una relación y aunque tú creas que todo está avanzando correctamente, de repente un día, sin más, esa persona desaparece. Se esfuma. Es como si la tierra se la hubiera tragado.

¿Por qué sucede y cómo notarlo?

Una falta de madurez emocional hace que se recurra al ghosting para eludir responsabilidades, al igual que el miedo al compromiso o a esa sensación de obligatoriedad para con otra persona. También hay quien teme la confrontación, de ahí que evite conflictos directos y salga por la tangente.

En ocasiones se debe a un cambio repentino de interés, aburrimiento o decepción que, unido a una total falta de empatía, hace que la persona se esfume sin dejar rastro.

Cómo superarlo

Para superar si alguien te hace ghosting, empieza por recordar que esto no es tu culpa de ninguna manera y que, si la persona en cuestión hubiera compartido sus emociones contigo, probablemente hubieran podido solucionar el conflicto, pero si tú no conocías qué sucedía, tampoco contaban con las herramientas necesarias para hacerlo, y eso no es tu culpa.

También puede hacer actividades que te recuerden tu propio valor como persona, como pasar una tarde haciendo lo que más te gusta y probando maneras de mejorar tu autoestima.

Sabemos que salir en citas hoy en día es complicado. Esto se debe a la suma de todas las dificultades que conlleva el conocer a alguien mediante apps de citas, por ejemplo, lo cual es muy popular actualmente, y también a todos los códigos, secretos y experiencias personales de cada individuo que entran en confrontación con las nuestras cuando comenzamos a salir con alguien. Si el panorama es tan complicado, lo mejor que podemos hacer es alejarnos de la gente que nos hace sentir inseguros o con dudas, lo mismo que de la gente que no nos gusta. Es decir, si el mundo es complejo y demandante, tratemos de hacer las cosas a nuestro alrededor y en nuestras relaciones personales lo más sencillas posibles.