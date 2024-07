Censo para mujeres con Cáncer de Mama Triple Negativo busca develar aumento de casos en Chile

Con el objetivo de transparentar y obtener cifras reales sobre la cantidad de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama triple negativo en el país, el Observatorio del Cáncer está impulsando el primer “Censo #YoSoyTriple: Contando Voces, Sumando Esperanzas”. A través de un formulario en línea, las pacientes pueden ingresar sus datos directamente, lo que permitirá visibilizar este subtipo de cáncer, identificar quiénes son, dónde se encuentran y conocer sus experiencias durante el desarrollo de su enfermedad.

En Chile, el cáncer de mama triple negativo (CMTN) está emergiendo como un desafío de salud pública, afectando cada vez a más mujeres menores de 40 años. Este subtipo de cáncer se caracteriza por su rápida progresión y la falta de respuesta a las terapias convencionales, lo que lo convierte en una de las formas más agresivas de cáncer de mama.

“Este cáncer se caracteriza por la falta de receptores de estrógeno y progesterona, carece además de sobreexpresión del HER 2. Es decir, clínicamente se distingue por no tener ninguno de los receptores que por lo general se encuentran en el cáncer de mama”, detalla la doctora Claudia Parra, jefa de la Unidad de Patología Mamaria del Instituto Nacional del Cáncer.

Esta particularidad representa uno de sus grandes problemas a la hora de ofrecer tratamientos en el sistema público de salud, ya que los medicamentos con cobertura GES que se utilizan, no responden a este subtipo de cáncer. De ahí la necesidad de que las pacientes puedan acceder a nuevos tratamientos.

En la actualidad, este subtipo de cáncer tampoco cuenta con cifras oficiales, sino sólo un estimado de 800 mujeres que recibirían este diagnóstico al año en el país, lo que equivale a dos nuevos casos por día. Esta enfermedad no solo representa una carga significativa para las pacientes y sus familias, sino que también plantea desafíos importantes para el sistema de salud en términos de diagnóstico oportuno y acceso a tratamientos efectivos.

En este contexto, “al no existir un registro nacional de pacientes oncológicos no podemos dimensionar cuánto ha crecido el cáncer de mama triple negativo hoy en nuestro país, de ahí surgió la idea de crear un censo, un registro que pueda reconocer dónde y en qué condiciones están estas pacientes a nivel nacional” , destaca Alicia Aravena, directora ejecutiva del Observatorio del Cáncer.

Por su parte, el oncólogo Carlos Gallardo, miembro de la Sociedad Chilena de Oncología Médica y de la Sociedad de Mastología, comenta que, “nuestra data en general es bastante escasa, lo ideal sería tener un registro a nivel país donde pudiésemos sacar información que nos permitiera ir viendo el comportamiento de nuestros pacientes, es decir si los casos van aumentando o disminuyendo, ir viendo dónde están las brechas, dónde las pacientes están siendo diagnosticadas más o menos avanzada, dónde estamos llegando mejor con las mamografías, y de esa forma también tener la opción de ir focalizando recursos”.

Los especialistas coinciden al señalar que, actualmente, el tratamiento que se utiliza principalmente en el sistema público es la quimioterapia, dejando fuera nuevas opciones terapéuticas innovadoras como la inmunoterapia y los anticuerpos conjugados. En este sentido, el doctor Gallardo agrega que, “hoy día efectivamente están disponibles otras terapias para las pacientes con cáncer de mama triple negativo que están disponibles en el contexto de la medicina privada, pero lamentablemente no están disponibles para el sistema de salud público”.

En este contexto, la realización de este censo cobra gran relevancia para dimensionar la gravedad de la situación que hoy enfrentan las pacientes con este diagnóstico. En el sitio web del Observatorio del Cáncer ya se encuentra disponible un formulario para que las pacientes se puedan registrar (https://observatoriodelcancer.cl/triplenegativo/).