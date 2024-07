Una recién nacida y el drama que une a dos familias desconocidas de Temuco

Ingresó a la audiencia de formalización en el tribunal de Garantía de Temuco cojeando y con un cabestrillo. En la mesa de enfrente, los padres de la bebé de 6 días que por 4 horas sintió que era de suya. Una recién nacida que mantuvo en vilo a toda la ciudad luego que este lunes se conociera que alguien la había sustraído de la sala de maternidad en la que se encontraba junto a su madre.

Ya es conocido que se activó una “operación candado”, que fue efectiva. En pocas horas la lactante fue encontrada junto a quien se la llevó. Una mujer de 45 años, madre de 5 hijos y que según su círculo cercano había sufrido un aborto hace poco.

Pero volvamos a la audiencia. En ella el fiscal de Temuco, Juan Pablo Gerli, dijo “que la imputada aprovecho un momento de descuido. Cuando la madre ingresó al baño, sustrajo a la menor”.

Mientras continuaba con el relato la mujer identificada con las iniciales P.N. R, no dejaba de moverse en la silla, al lado de sus abogados. A veces con los ojos cerrados, inquieta. Mientras los padres de la bebé intentaban no cruzar mirada con ella.

Otros detalles entregados por la fiscalía, es que recorrió cuatro pisos del hospital de Temuco, antes de llegar a la sala de maternidad. Aquí, ingresó vestida con un uniforme que simula los utilizados por funcionarios de salud y que además habló con la madre de la lactante.

Le dijo, “que linda su bebé, que Dios la bendiga”, relató Gerli.

Pero este inusual hecho, no es sólo un caso del robo de un bebé, es una historia con varias aristas.

No se pudo acreditar el embarazo

La defensa de P.N.R intentó suspender la audiencia, argumentando la inestabilidad mental de la imputada. Que la mujer había sido diagnosticada en el CESFAM de Padre Las Casas con depresión, trastorno de pánico y de ansiedad. Pero para el juez Mauricio Torres, no se cumplen con ninguno de los tres presupuestos que pudieran acreditar su inimputabilidad. Una de ellas, la enajenación mental que le incapacitara de comprender la realidad. Que padeciera de daño cerebral. O por la intoxicación por consumo de medicamentos u otras sustancias. Entonces, debían formalizarla.

En el desarrollo de la audiencia el fiscal Juan Pablo Gerli, entregó un dato que sorprendió incluso a parte de la familia de la mujer que se encontraba en el tribunal. La imputada, habría simulado un embarazo durante meses.

“En definitiva muestra que su obrar fue totalmente consciente, lo planificó y lo realizó. Y también este supuesto embarazo que mencioné en la audiencia, de haber tenido… ya ni siquiera se habla de perdida, porque era un embarazo de termino. Entonces estamos hablando de un parto. Esto debió realizarse en un centro hospitalario y como solicitamos la ficha clínica en el Servicio de Salud Araucanía Sur, ese supuesto embarazo que habría terminado mal, no fue acreditado, muy por el contrario”. Relató Gerli.

Además, agregó que el año 2008 se sometió a una cirugía de esterilización. Cuestión que para la fiscalía haría más inverosímil su versión del embarazo.

Para parte de la familia de la mujer, este dato, fue como un balde de agua fría. Uno de los hijos de la imputada, quien llamó a carabineros para dar con su paradero el lunes pasado, salió de la audiencia sin emitir declaraciones, evidentemente afectado. Y una de las hermanas de la imputada, nos mostró fotografías de la cuna, ropa y decoración que tenían preparada para la llegada de la guagua que debía “nacer” en estos días. Dice que no justifica lo que hizo su hermana, pero que intenta entender las razones de su actuar.

Entonces la pregunta es ¿Qué motivó a esta mujer a fingir el embarazo y sustraer a la bebé de 6 días? Aún no está claro, según el fiscal del caso, hasta la fecha no ha querido declarar.

“No me creyeron”

Una historia que también tiene como protagonistas al matrimonio y padres de la bebé de sólo días de vida. La madre, dijo en entrevista a TVN que, al momento de la sustracción de su hija, las funcionarias del hospital no le creyeron.

“Les dije déjenme ver las cámaras, pero no me dejaban, no me creían”. Declaró en el canal público.

Detalló incluso que las funcionarias buscaron a la bebé debajo de la cama y detrás del velador. Lo que para ella era casi imposible para una guagua recién nacida.

“Yo en todo momento me sentí juzgada por las miradas de ellas. Sentí que se estaban burlando”. Dijo la madre de dos hijos, en la entrevista a TVN.

El abogado del matrimonio, Claudio Contreras, confirmó que ya presentaron una querella contra la imputada y contra todos quienes resulten responsable. Además que preparan una demanda civil contra el hospital

“La familia revela que no recibió un trato adecuado. No le creyeron lo que ella – la madre- había anunciado que su hija no estaba, que a su hija no la encontraba. Hubo un trato muy negligente en atención a ella”. Expresó el abogado Contreras.