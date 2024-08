Cuida tus pies en el invierno por el frío: con un calzado y calcetín adecuado, entre otros consejos

Muchas veces hemos escuchado que “el frío entra por los pies” ¿Es cierta esta afirmación? la respuesta es un rotundo sí.

“En el cuerpo hay dos zonas anatómicas de pérdida o ganancia de calor; la cabeza y los pies. Los pies ganan o pierden temperatura a través de un mecanismo físico: el traspaso de energías por contacto (conducción)”, señalan especialistas.

Los pies están en contacto con el suelo, por lo que, en las épocas de verano, el uso de zapatos más ligeros o sandalias favorece la pérdida de calor y ocurre de forma contraria en las épocas de frío. Podemos perder el calor o “tomar” frío, por lo que una buena elección de calzado y calcetines ayudará a “que no entre el frío por los pies”.

Cómo elegir un calzado adecuado para el invierno

A la hora de elegir el calzado de invierno debemos fijarnos en distintas características imprescindibles para proteger nuestros pies de las inclemencias de la época invernal.

Debe ser flexible, para que las articulaciones puedan realizar correctamente el movimiento; la suela debe proporcionar estabilidad y agarre, ya que en muchas ocasiones tendremos que andar por superficies mojadas o heladas; el material debe ser transpirable y la altura del tacón no debería superar los 3 cm. También hay que intentar evitar las hormas estrechas y vigilar que la zona del talón quede bien sujeta, para que el calzado no suba y baje al caminar y pueda generar rozaduras.

¿Por qué salen sabañones con el frío?

El frío puede ser el causante de diferentes afecciones en los pies, las más comunes tienen en su gran mayoría relación con problemas circulatorios como: fenómeno de Raynaud, acrocianosis y eritrocianosis, y el eritema pernio o sabañón.

Estos se producen por una inflamación dolorosa en los vasos sanguíneos cuando se somete a un calor muy fuerte una zona que ha estado expuesta a un frío extremo.

Hay diversos factores que pueden incrementar el riesgo de tener sabañones como el sexo y el peso (las mujeres tienen más probabilidad), mala circulación de la sangre o alteraciones en el sistema conectivo.

Algunos alimentos pueden aumentar la sensación de frío en los pies

Este es el caso de los lácteos, pero no son los únicos alimentos que nos hacen sentir más frío en los pies.

Otro alimento a evitar es la cafeína ya que comprime los vasos sanguíneos y por lo tanto disminuye la aportación de sangre al pie.

Algunos alimentos pueden combatir la sensación de frío en los pies

Sin embargo, hay otros alimentos que ayudan a aumentar la frecuencia cardíaca y por lo tanto a que fluya más la sangre como son los alimentos ricos en magnesio, calcio, vitaminas E, K y C; junto a los productos como el curry, canela o pimienta. El ajo también puede ayudar a combatir el frío en los pies, ya que se trata de un alimento vasodilatador y aumenta el riego sanguíneo.

¿Qué podemos hacer para tener los pies calientes en invierno?

• Utilizar calcetines de fibras naturales como la lana y buen calzado que no apriete y así no dificulte la circulación.

• Mantener los pies secos, la humedad aumenta la sensación de frío.

• Evitar el calor de fuentes directas, ya que puede provocar la aparición de sabañones.

• Mover las piernas evitando estar parado o sentado demasiado tiempo, para activar la circulación.

• Beber agua regularmente para evitar la deshidratación que puede enfriar los pies.

• No fumar, ya que la nicotina dificulta la circulación.