Mujeres a partir de los 40 años: ¿Qué minerales o vitaminas son necesarias para la salud?

Minerales, nutrientes y vitaminas a partir de los 40 de las mujeres resultan claves para ralentizar el envejecimiento del organismo. Es que las reservas de vitaminas, proteínas, hormonas y minerales en las mujeres se reducen considerablemente a partir de esa edad.

La ausencia en la dieta de algunas vitaminas a partir de los 40 años de las mujeres está directamente relacionado con el malestar del día a día.

El cuerpo de la mujer desde los 40 años muestra cambios evidentes ya que se pierde agua, se acumula más grasa, se gasta menos energía y se reduce la masa muscular.

Y si a eso se suma que los cambios hormonales hacen que disminuya la elasticidad de la piel y que la grasa se distribuya de otra manera (se concentra en el abdomen y los muslos) el resultado es un efecto de mayor volumen o de hinchazón que lleva a muchas mujeres a mostrar la apariencia de tener un peso mucho mayor del que tienen.

Vitaminas son necesarias para las mujeres a partir de los 40 años

Calcio

El calcio no es una vitamina sino un mineral, siendo el segundo con más presencia en el cuerpo, sólo superado por el hierro. Este nutriente es de los mayores responsables para que la masa ósea; —es decir, dientes, huesos y en menor medida, músculos— mantenga una estructura sólida y sana. Es en estas zonas donde se acumula el calcio.

Su déficit conlleva a que el organismo se vea forzado a consumir el calcio ya presente en los huesos, por lo que hay un debilitamiento general en el cuerpo. Junto con la vitamina D, es el nutriente que más preocupa a las mujeres con 40 años. Con regularidad se usan multivitamínicos de calcio y vitamina D para fortalecer los huesos de las mujeres.

El calcio se adquiere mediante la dieta y consumo de suplementos de calcio. Está presente en lácteos, espinacas, sardinas, tofu etc.

Vitamina D

Sin suficiente vitamina D no hay calcio suficiente en el organismo y viceversa. Esta vitamina se encarga de la absorción del calcio y por tanto un déficit de este nutriente puede acarrear la carencia del otro. Hay así más probabilidades de sufrir osteoporosis e incluso algunos tipos de cáncer. La vitamina D es difícil de encontrar en los alimentos, salvo por los que estén fortificados y algunas comidas como huevos y pescados.

Basta tener una exposición mediana al sol para obtener la cantidad de vitamina D requerida por tu cuerpo.

Hierro

El hierro es un nutriente vital para llevar oxígeno a las células y producir proteínas. A partir de los cuarenta años es común que las mujeres tengan una carencia del mineral, sobre todo aquellas que han tenido desbalances menstruales.

Pollos, verduras de hojas verdes y las carnes son ricas en este mineral.

Omega 3

Los problemas cardíacos y de memoria o deterioro cognitivo suelen verse reducidos gracias a los omegas. El Omega 3 es conocido por la grasa saludable que ofrece, que es lo que nos protegería frente a los problemas mencionados.

Se encuentra sobre todo en aceites del pescado y soja; semillas de chía y linaza.

Magnesio

También es relevante para los huesos y toda la masa ósea. Asimismo, se encarga de la regulación arterial y absorber mejor los nutrientes en general. En resumen, reducirá la mayor cantidad de problemas a los que una mujer promedio a sus 40 años es vulnerable: debilitamiento del corazón o los huesos.

Las almendras, cereales fortificados o brócoli son algunos alimentos ricos en este mineral.

Vitamina C

El antioxidante por excelencia y muy presente en los cítricos es otro nutriente al que se le debe prestar atención al cumplir los cuarenta años. Principal responsable de regular los radicales libres, sustancias que sin neutralizar están detrás de la aparición de distintas patologías. Las mujeres pueden ser las más vulnerables a carecer de vitamina C.

Potasio

Entre los minerales y vitaminas a partir de los 40 que no pueden faltar en tu dieta se encuentra, sin duda, el potasio. Actúa como calmante para los dolores musculares y de cabeza. Las migrañas pueden tener origen en la deficiencia de potasio en tu organismo. Además, previene el estreñimiento y la deshidratación.

Algunos alimentos que contribuyen a mejorar los niveles de potasio son los pistachos, la soja, frutas como la sandía y el plátano, las papas, el cacao o el café.

Vitamina A y zinc

La vitamina A es interesante para mantener la integridad de las mucosas.En cuanto al zinc es un mineral que favorece el bienestar gracias a sus propiedades antioxidantes y cicatrizantes. El cuerpo adquiere este oligoelemento mediante alimentos como setas, cereales integrales y el marisco, según reporte de ABC.

Vitamina B12

La vitamina B12 es aquella que mejora el funcionamiento del cerebro y la sangre. Además, interviene en el metabolismo de los alimentos. Llegados a cierta edad, el organismo va perdiendo poco a poco su capacidad de absorción de nutrientes debido a que los niveles de ácidos estomacales se reducen.

Precisamente por este motivo, la B12 es una de las vitaminas a partir de los 40 que no pueden faltar en tu dieta. Es la garantía para que tu cuerpo pueda asimilar eficazmente el resto de las vitaminas y minerales. La encontrarás en alimentos como las almejas, el hígado, levaduras nutricionales o riñones.

¿Qué vitaminas son mejores para mujeres a partir de 40 años?

• Si estás pensando en quedarte embarazada, la vitamina B es esencial para el desarrollo del feto, así como para el buen funcionamiento del cerebro. Se pueden tomar como suplemento en forma de complejo de vitamina B o en alimentos como los huevos, los productos integrales y los cítricos.

• Las mujeres que menstrúan tienen riesgo de sufrir deficiencia de hierro, lo que puede causar cansancio y dolores de cabeza. Puedes encontrar esta vitamina en el marisco, las carnes rojas y el brócoli.

• A partir de los 40 años comienza a disminuir el colágeno del cuerpo llegando a perder hasta un 30% de las reservas llegados los 50. Para evitarlo, la vitamina C actúa como un gran productor de colágeno. Además, protege del envejecimiento de las células y tejidos. Los cítricos como la naranja o mandarina, el kiwi, las fresas o los tomates cuentan con un alto contenido de vitamina C.