¿Cuáles son los peligros de usar uñas acrílicas?: desde debilitamiento, hongos hasta infecciones

Hay que reconocer que las uñas largas y bien cuidadas hacen lucir a la mujer unas manos mucho más bonitas. Tanto así que, quienes no nacieron con ese atributo natural, optan por el uso de uñas postizas.

Es muy importante señalar que existen algunos aspectos que pueden representar un peligro las uñas acrílicas, tanto para tus manos como para tu salud en general.

¿Por qué puede ser peligroso usar uñas acrílicas?

La alta competencia en peluquerías llevó a muchos de estas a hacer sus procedimientos más baratos, resistentes y duraderos; de ahí que la calidad de los productos y los procesos utilizados se hayan ido deteriorando.

La incorporación de lámparas para el secado rápido, químicos para moldear el acrílico y para retirarlo de las uñas pueden llegar a tener un impacto perjudicial en la salud. Algunos de los problemas que ocasionan son formación de hongos en las uñas por encapsulamiento de agua y complicaciones respiratorias para las profesionales que los utilizan por largas horas de exposición continua al producto.

Muchos se preguntan si la exposición excesiva a los rayos ultravioleta (UV) utilizados en la fijación del esmalte en gel podría fomentar la aparición de células cancerígenas. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), “este organismo considera las lámparas de curado de uñas como aparatos de bajo riesgo cuando se utilizan según las instrucciones de la etiqueta”.

Los peligros de usar uñas acrílicas

1. No desinfectan el instrumental

Muchos lugares donde las colocan no respetar las correspondientes normas de higiene. No desinfectan el instrumental entre cada cliente, sino que esperan a que pasen varias personas para luego esterilizarlo. Esto representa un riesgo, ya que una sola persona con hongos en las uñas bastará para contagiar a muchas otras.

Recuerda que los cortes o las heridas son el escenario perfecto para numerosas bacterias y gérmenes. De igual modo, es importante asegurarse de que las esteticistas usan la protección adecuada para prevenir algún contagio o evitar contraer alguna enfermedad o infección.

2. Las debilita

Las uñas naturales deben limarse de forma excesiva para que el acrílico pueda ser colocado y esto las debilita. Con el paso del tiempo, la uña natural se puede romper con más facilidad y tiende a tardar mucho más en recuperarse.

3. Daña a la cutícula

La salud de las cutículas se ve afectada cuando se aplican químicos sobre las uñas. En el caso de los postizos, requieren calor para que puedan fijarse. Este exceso de calor debilita las uñas al igual que a las cutículas.

4. Puede producir onicolisis

El portal Salud180 señala que el acrílico es un material duro. Si recibes un golpe fuerte en algún dedo, podrías quedarte sin uña postiza y sin la uña natural. Lo que se conoce como onicolisis. 5. Inflamación

El acrílico se compone de ingredientes que pueden ocasionar inflamación. Al aplicarlo sobre la uña natural, pudiera causar la separación de ésta. De hecho, se sabe de casos extremos en los que se ha perdido la uña por completo y no ha vuelto a crecer.

6. Bacterias

Si una uña no está bien puesta, es el sitio perfecto para que las bacterias o la suciedad se acumulen ahí. Por esa razón, si no están bien colocadas o se desprendieron antes de tiempo, lo mejor es pedir que las vuelvan a poner para evitar esta situación.

7. Daño en los pulmones

Es importante que haya buena ventilación en el sitio donde te pongas las uñas debido a que los componentes del material utilizado pueden desprender gases que resultan tóxicos para tu organismo.

Según el Departamento de Salud de Nueva Jersey el metacrilato de metilo puede ocasionar grave daño en los pulmones y entrar al organismo por el contacto de la piel o al inhalarlo. Pero si hay buena ventilación eso no sucede, lamentablemente, no todos los lugares cuentan con las medidas adecuadas.