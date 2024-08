Conoce los beneficios de la mora: ayuda a producir colágeno y reduce la aparición de arrugas

El envejecimiento es un tema que siempre preocupó al ser humano. En un mundo donde las rutinas de skincare con decena de productos están a la orden del día, nos olvidamos de los componentes beneficiosos que los alimentos naturales pueden aportarle a nuestro organismo.

Ahora estudios demuestran que existe una fruta llena de colágeno que desinflama las articulaciones y reduce la aparición de arrugas. Se trata de la mora, la cual tiene múltiples propiedades que no solo contribuyen a mejorar el estado de la piel, sino al buen funcionamiento de otros órganos.

Según explica la página web de Cleveland Clínic, centro médico académico estadounidense sin fines de lucro con sede en Cleveland, Ohio, el colágeno representa el 30% de las proteínas del cuerpo, como así también proporciona estructura, soporte o fuerza no solo a la piel, sino también a los músculos, huesos y tejidos conectivos. Además, se encuentra en los órganos, vasos sanguíneos y revestimiento intestinal.

Un portavoz de la clínica detalló que la mora “Proporciona estructura, soporte o fuerza a la piel, los músculos, los huesos y los tejidos conectivos”. Esta competencia estructural del colágeno puede ser mejorada mediante la ingesta adecuada de frutas y verduras que promuevan su generación.

A medida que pasan los años, el colágeno disminuye, por lo que perdemos elasticidad. Debido a esto, es importante buscar las ventajas que aporta esta proteína de manera natural, como en frutas y verduras. Sin embargo, no todas tienen la misma eficacia que la mora, ya que se distingue por ser una catalizadora del colágeno, que estimula su producción en el cuerpo.

Por otra parte, desde la Federación Española de Nutrición, señalan que la mora es una excelente fuente de colágeno y fibra, con alrededor del 6,6% por cada 100 gramos.

Además, se conforma por una gran cantidad de vitamina C y K, que ayuda a fortalecer músculos y articulaciones, contribuye la cicatrización de la piel y garantiza un sistema inmunológico fuerte.

Beneficios de la mora

• Antioxidantes: gracias a su alta concentración de vitamina C, la mora puede proteger al cuerpo de los radicales libres, lo que a su vez ayuda a prevenir diversas enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro de la piel. Se estima que, por cada 100 gramos de mora, se obtienen aproximadamente 15 miligramos de vitamina C, una cantidad significativa que contribuye a la formación y mantenimiento del colágeno.

• Antiinflamatorio natural: la combinación de antioxidantes y vitaminas en la mora le otorga propiedades que son eficaces para aliviar la retención de líquidos y la inflamación en general.

• Salud muscular y articular: el potasio presente en la mora es crucial para la salud del aparato muscular. El consumo regular de esta fruta puede ayudar a mantener los músculos funcionando de manera óptima, además de servir como un apoyo significativo para aquellos que realizan actividades físicas intensas.

• Fortalecimiento dental y óseo: las moras también son valiosas para la salud de los huesos y los dientes gracias a sus propiedades nutritivas. La vitamina K juega un papel importante en el fortalecimiento y mantenimiento de la densidad ósea, algo vital para prevenir condiciones como la osteoporosis.

Incorporación de la mora en la dieta

Para aprovechar al máximo los beneficios de la mora, los expertos en nutrición recomiendan incorporarla a la dieta diaria de diversas maneras. Puede ser consumida fresca, en batidos, jugos, o como parte de ensaladas y postres. La versatilidad de esta fruta la hace fácil de incluir en la rutina alimenticia, proporcionando no solo sabor, sino también un apoyo nutricional completo.

Adicionalmente, se recomienda moderar el consumo de moras dentro de una dieta equilibrada que incluya una variedad de frutas y verduras, asegurando así una ingesta amplia y diversa de nutrientes esenciales.

Con su capacidad para promover la producción de colágeno, actuar como anti-inflamatorio natural y contribuir al bienestar general del cuerpo incluyendo piel, músculos, huesos y dientes, no es de extrañar que se le considere un superalimento.