Alberto Fernández afirma que su expareja tenía el ojo morado por “tratamiento” estético

El expresidente Alberto Fernández se refirió este lunes a las acusaciones de violencia de género que su expareja Fabiola Yáñez formuló en su contra y aseguró que las marcas en la cara difundidas en fotografías por medios de comunicación se deben a un tratamiento estético y no a un golpe.

Un artículo publicado por El Cohete a la Luna, el periodista Horacio Verbitsky afirma que el exmandatario argentino dice que las imágenes que muestran a Yáñez con un ojo morado son el resultado de una reacción a un tratamiento estético y no de una agresión física.

“Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo?”, planteó Fernández y añadió: “¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato?”.

“Viví 17 años con Marcela Luchetti (la madre de su hijo Estanislao) y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido”, indicó.

Paralelamente Fabiola Yáñez aseguró en una entrevista con Infobae este sábado tener miedo por su seguridad y dijo ser víctima de hostigamiento por parte de Fernández.

Se trata de la primera entrevista que brindó la experiodista de 43 años desde que presentó una denuncia contra Fernández por violencia de género tras salir a la luz fotografías que la muestran con golpes y hematomas en un brazo y en el rostro.

“Tengo que resguardarme, tengo miedo”, afirmó Yáñez.

El juez argentino que lleva el caso, Julián Ercolini, dispuso reforzar la custodia que resguarda a la ex primera dama en Madrid donde reside con su hijo de dos años, fruto de su relación de más de una década con el expresidente.

“Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar”, dijo Yáñez refiriéndose a Fernández.

“Hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara”, relató, al tiempo que solicitó que la justicia lo investigue. “Deberá investigar la justicia porque yo no sé por qué sucedió”, indicó.