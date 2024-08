Conoce qué es y las causas del fleabagging: cuando te enamoras de la persona equivocada

Este término, fleabagging, se comenzó a usar hace poco y hace referencia a la tendencia de algunas personas de querer iniciar relaciones románticas que no son las más idóneas. Para que una relación de pareja funcione, ambos deben estar comprometidos y, además, deben existir otros componentes, como el respeto, la honestidad, el que no se oculten cosas, entre otros. Pero nada de esto sucede cuando se trata del fleabagging.

Hay quienes siempre escogen el mismo tipo de personas para comenzar una relación, no les resulta y aun así lo siguen repitiendo, preguntándose luego, “¿por qué me ocurre esto a mí?” Ello se debe a que el fleabbing no se lleva a cabo de forma consciente, pues la persona no se da cuenta de cómo está actuando, a menos que busque apoyo psicológico y entienda su manera de comportarse.

La persona que incurre en fleabagging parece incurrir en un patrón en el que busca a otras personas que no tienen disponibilidad emocional, sus valores son diferentes o, peor aún, tiene una manera tóxica de actuar. Alguna de estas parejas que se buscan de manera inconsciente y que no son apropiadas pueden ser manipuladoras, abusadores emocionales, sentir celos irracionales; quizá, no estén preparados para comprometerse, tienen traumas no resueltos de relaciones anteriores o sus prioridades en la vida son otras.

De este modo, quienes caen en el fleabagging parecen estar inmersos en relaciones que son dañinas, les causan heridas emocionales, subidas y bajones, cero estabilidades o les terminan destruyendo más su autoestima. Para hacerlo más comprensible, se puede tomar en cuenta que el fleabagging es un término que se tomó de la serie británica Fleabag, en la cual, la protagonista incurre en relaciones con hombres que no le convienen y viven relaciones desastrosas.

Causas del Fleabagging

Una de las razones por las que algunas personas se ven atrapadas en el patrón de fleabagging es la falta de autoestima. Pueden sentirse indignos de una relación saludable y buscar inconscientemente parejas que refuercen esta creencia.

Además, el miedo a la soledad puede llevar a algunas personas a conformarse con relaciones que no son adecuadas para ellos, en lugar de esperar a alguien que realmente las valore y las trate con respeto.

Otro factor es la falta de claridad sobre lo que se quiere en una relación. En un mundo lleno de opciones, puede ser difícil discernir entre lo que es genuino y lo que es superficial. Algunas personas pueden encontrarse atrapadas en relaciones poco satisfactorias porque no han definido sus propios valores y límites, lo que las hace más susceptibles a ser arrastradas por las expectativas de los demás.

Cómo enfrentarse al fleabagging

Para evitar caer en el patrón del fleabagging, es importante trabajar en el desarrollo personal y la autoestima. Esto puede implicar tomarse el tiempo para reflexionar sobre lo que se valora en una relación y establecer límites saludables.

También es importante aprender a reconocer las señales de advertencia en una pareja y no tener miedo de alejarse si algo no parece ir bien por el miedo a la soledad.

Lo más importante en una relación es la comunicación. Esto implica expresar claramente lo que se quiere y lo que no se quiere en una relación, y estar dispuesto a escuchar las necesidades y preocupaciones del otro.La comunicación efectiva es fundamental para construir relaciones sólidas y satisfactorias que perduren en el tiempo.