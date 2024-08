Cuida tus uñas naturales para tu salud: 8 consejos para mantenerlas fuertes y sanas en casa

Si tuviéramos que mencionar una parte de nuestro cuerpo que usamos durante todo el día, sería, sin lugar a duda, nuestras manos. Algo tan cotidiano como usar el computador, cambios en la temperatura ambiente, hábitos alimenticios no muy sanos, alteraciones hormonales o esmaltes que llevas a diario, pueden tener un impacto negativo en tus uñas.

Siguiendo estos consejos, se pueden mantener las uñas en excelente estado de manera natural y sin necesidad de productos costosos.

¿Cómo son unas uñas sanas?

Las uñas pueden hablar sobre nuestro estado de salud. Unas uñas de color rosado, fuertes, y con una pequeña línea blanca en su base, también conocida como lúnula, son indicativo de unas uñas sanas. Muestran, además, una buena nutrición y correcta hidratación.

Si quieres saber cómo cuidar las uñas y si están sanas, debes prestar atención a estos aspectos:

• Tiene que ser rosado, nunca amarillento.

• Las uñas sanas suelen tener forma de media luna.

• Siempre va a ser fuerte, nunca quebradiza.

Señales de unas uñas frágiles y debilitadas

Los problemas en las uñas pueden ser indicativo de algún problema de salud o de mala alimentación, Las uñas frágiles o quebradizas que no mejoran pasado un tiempo, pueden deberse a diferentes causas, y si persiste, es necesario acudir al médico.

Principalmente, las uñas mal cuidadas son de un color amarillento apagado y se rompen con facilidad. El cambio en el color es la principal señal de alarma. Las causas por las que aparecen uñas frágiles y debilitadas pueden ser patologías, infecciones por hongos, una mala alimentación, agentes externos, o falta de micronutrientes.

¿Llevar esmalte siempre daña las uñas?

Llevar las uñas siempre pintadas es algo que hacen muchas personas. Si eres una de ellas es muy probable que te estés preguntando si llevar esmalte siempre daña las uñas y qué productos son los mejores para quitar este esmalte. Si quieres prestar atención al cuidado de las uñas ten en cuenta las recomendaciones de los expertos.

Usar siempre esmaltes en las uñas puede tener consecuencias negativas. La repetición del esmaltado y capas superpuestas provoca que la uña pierda su brillo natural, su textura sea áspera y tenga un aspecto mate y de color amarillento. Además, será muy fácil que se rompa.

Es por ello por lo que los profesionales recomiendan que cuando quitemos el esmalte de las uñas las dejemos descansar al menos entre 24 y 40 horas antes de pintarlas de nuevo.

Uñas naturales: cómo mantenerlas fuertes y sanas

Más allá de ponerles esmaltes, para que unas manos luzcan bonitas hay que prestar atención al cuidado de las uñas, especialmente si están quebradizas. Y no solamente las de las manos, sino también las de los pies.

• Usa aceite de oliva. Gracias a sus ácidos grasos esenciales y vitaminas, es un gran hidratante para las uñas de las manos y de los pies.

• Vinagre blanco. Si quieres devolverle su brillo, el vinagre blanco será tu mejor aliado.

• Ajo para fortalecerlas. Si buscas cuidados para las uñas quebradizas de manos y pies, el ajo es un ingrediente natural que estimula su crecimiento y las fortalece.

• Vitamina E. Las cutículas son clave para que la uña no se debilite. Emplea vitamina E con frecuencia para notar resultados.

¿Qué es bueno para hidratar las uñas?

¿Sabías que la piel de las manos es casi tan delicada como la del rostro? Es muy fina y tiene poco tejido adiposo en la hipodermis. Además, está expuesta constantemente a agentes externos como el frío, el sol, el calor y la humedad. Las uñas son una parte fundamental de ellas y hay que conocer qué es bueno para hidratar las uñas.

• Aplica tu crema de manos en las uñas. Para ello, realiza un suave masaje y presta especial atención a las cutículas.

• Emplea tratamientos hidratantes con ingredientes naturales para uñas. El aceite de oliva es un súper hidratante. Si quieres mejorar sus beneficios puedes mezclarlo con limón y aplicarlo tibio. Lo ideal es repetir este proceso una vez por semana.

Consejos para cuidar las uñas en casa de forma natural

1. Cuida tu alimentación. Somos lo que comemos, y esto también se nota en el estado de las uñas de las manos y de los pies. Los nutrientes se absorben con la comida, ayudando a fortalecer su estructura. De esta manera conseguimos un aspecto sano.

2. Córtalas con regularidad. Unas uñas demasiado largas hacen que se rompan fácilmente. Además, cuando se rompen pueden causar una gran molestia.

3. No uses sustancias químicas. Estos elementos pueden dar lugar a unas uñas mal cuidadas y quebradizas. Intenta emplear en la medida de lo posible productos naturales para el cuidado de uñas.

4. Límalas correctamente. Es muy importante si no queremos que las uñas de los pies y de las manos se quiebren.

5. Dales un respiro. No las muerdas, cortes demasiado ni tires de los padrastros. Esto causa infecciones y fuertes molestias.

6. Usa guantes para limpiar. Los químicos de los productos de limpieza son muy perjudiciales para las uñas.

7. Mantenlas secas y limpias. De esta manera evitamos la proliferación de bacterias perjudiciales para las uñas.

8. Usa crema hidratante natural. Los ingredientes naturales y orgánicos serán claves para la salud de tus uñas.