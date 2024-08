Conoce los 9 alimentos que producen colágeno para cuidar tu piel a partir de los 25 años

El colágeno es una proteína producida por el cuerpo y tiene la función de mantener unidas las diferentes estructuras del organismo, como la piel, los músculos, huesos, tendones y cartílagos, entre otras. Sin embargo, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo va produciendo menos colágeno, lo que ocasiona a la larga que se pierda firmeza y elasticidad en el cuerpo, una de sus consecuencias más evidentes es la aparición de las arrugas.

En el caso del rostro, el colágeno crea con la elastina una red de fibras en la dermis que la tonifica, evita la laxitud cutánea e impide que las líneas de expresión se conviertan en arrugas permanentes. En resumen, es una sustancia sacrosanta para quienes se preocupan por el cuidado de la piel.

Comer alimentos ricos en colágeno es tendencia, no en vano el hashtag #AlimentosRicosEnColágeno tiene 13.4 millones de visualizaciones en Tiktok, donde abundan las recetas del famoso caldo de huesos. Los alimentos más ricos en colágeno son de origen animal, una mala noticia para vegetarianos o veganos. Sin embargo, varias frutas y verduras ricas en vitamina C, así como alimentos ricos en los aminoácidos prolina y glicina, y minerales como el zinc y el cobre, favorecen la síntesis de esta proteína esencial. Combina estos alimentos con los ricos en colágeno y conseguirás un doble efecto potenciador y una piel firme y rellena.

¿Qué es el colágeno?

El colágeno es una proteína estructural presente de forma natural en nuestro organismo (constituye el 33% de las proteínas del cuerpo), principalmente en la piel, los huesos, los músculos, los ligamentos, los tendones y los cartílagos, pero también en la córnea de los ojos, las uñas, los dientes y todos los tejidos conjuntivos. Hay muchos mitos entornos al colágeno, pero nuestro cuerpo lo produce de forma natural. Sin embargo, a partir de los 25 años la producción disminuye y el colágeno ya presente empieza a deteriorarse, debido también a la contaminación, el tabaco y el estrés. En resumen, puede ser útil tomar medidas ya a una edad temprana, y no sólo para la belleza de la piel, sino también para la salud de músculos, huesos y articulaciones.

¿Qué alimentos tienen colágeno?

1. Carnes

Todas las carnes, ya sea de vacuno, cordero o cerdo tienen colágeno, pero donde hay más es en el tejido conjuntivo y los tendones, por ello una buena opción son las costillas.

2. Pollo y pavo

Lo más rico en colágeno está en los cortes más grasos: piel, huesos, patas y cartílagos, los que puedes cocinar en un caldo y tomártelo.

3. Clara de huevo

No tiene directamente colágeno, pero es rico en prolina y glicina, aminoácidos claves para su correcta producción.

4. Pescados grasos

Salmón, sardina, aunque el colágeno está más presente en la piel, las espinas y las escamas. Puedes cocinarlos en el horno sin quitarle la piel.

5. Ostras

Contienen una enorme cantidad de zinc y cobre, además de prolina y glicina, por lo que son tremendamente útiles para conseguir colágeno.

6. Ajo

Además de tener una gran cantidad de colágeno, poseen bastante vitamina C, zinc y cobre.

7. Alimentos con vitamina C

La vitamina C es necesaria para la síntesis del colágeno, por lo que se recomiendan cítricos como la naranja, mandarina, limón, kiwi, piña, mango y los frutos rojos como las cerezas, frutillas y frambuesa.

8. Semillas

Las semillas de sésamo son ricas en vitaminas y tienen efectos antioxidantes, por lo que son muy útiles para el colágeno. También las semillas de chía son fundamentales, mismo caso que los porotos.

9. Frutos secos

Las nueces, almendras, avellanas, pistachos, maní y castañas favorecen la producción de colágeno, tienen omega 3 y antioxidantes.