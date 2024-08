Manuela Infante, Paula González y Patricia Artés se reúnen para un diálogo sobre dirección

El 31 de agosto, Balmaceda Arte Joven será el escenario de un encuentro formativo organizado por Kimvn Teatro, donde las destacadas directoras Manuela Infante, Paula González y Patricia Artés compartirán sus procesos creativos y enfoques en la dirección.

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de exposiciones interactivas que ofrecerán un recorrido por la obra de cada directora. Además, habrá una dinámica de preguntas entre las participantes, en la que cada una formulará preguntas a las otras, y un diálogo abierto con el público para profundizar en sus experiencias y perspectivas.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa. Los interesados pueden registrarse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/2XgFxgijdndiyfxs7 o en Instagram @kimvnteatro.

La cita es a partir de las 10:00 h en Balmaceda 1215.

Patricia Artés

Directora, docente e investigadora escénica. (C)Doctorada en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad, Universidad de Valparaíso. Especializada en Teoría y Práctica del Teatro Político, Universidad Complutense, Madrid. Fue directora de la compañía Teatro Público. Actualmente dirige la Plataforma Escena Crítica y Memoria (obras Irán #3037 (violencia política sexual en dictadura), Voces en el Barro, Escenas de Población en Resistencia (conferencia escénica)) Es parte del Núcleo de Investigación y Creación Escénica NICE, Co-autora del libro Evidencias, las otras dramaturgias (tomo I y II). Expositora en coloquios y congresos relacionados con Feminismos, Performance, Cultura, política en Chile, España, Argentina, Cuba, Francia, México, EE.UU.

Manuela Infante

Directora teatral, dramaturga, música y guionista. Licenciada en Artes de la U. de Chile y Magíster en Análisis Cultural de la U. de Ámsterdam. Su trabajo es conocido por ofrecer creaciones escénicas que re articulan asuntos teóricos y filosóficos. Con su ex compañía, Teatro de Chile (2002-2016) escribió y dirigió más de diez obras entre ellas, “Prat”, “Cristo”, “Zoo” y “Realismo”. Ha sido merecedora de la distinción “Mejor Obra del Año” del Círculo de Críticos de Arte de Chile con “Xuarez” (2015) y “Estado Vegetal” (2017). El año 2019 fue la primera chilena invitada a la Bienal de Venecia Teatro con “Realismo” y “Estado Vegetal”. Ha co-producido su trabajo con Festival Santiago a Mil (Chile), Festival de Modena (Italia), The Watermill Center (EEUU), Hebbel am Uffer (Alemania), FIBA (Argentina), TheaterWorks (Singapur) y KVS (Bélgica). Actualmente está produciendo trabajos con KVS (Bélgica), La Rose de Vents (Francia), Schauspielhaus Bochum (Alemania), Theater Basel (Suiza), Teatro Nacional de Cataluña TNC (España) M100 (Chile) y FITAM (Chile).

Paula González Seguel

Artista, Directora, dramaturga, académica, documentalista. Licenciada en Artes Escénicas por la Universidad. Magíster en Cine Documental por la Universidad de Chile (2022). Fundadora y directora artística de la Cía. KIMVN Teatro (2008- 2024). Ha dirigido las obras de Teatro Documental entre las más destacadas se encuentran: “Ñi Pu Tremen – Mis Antepasados”, “Galvarino” , “ÑUKE. Una mirada íntima hacia la resistencia mapuche” “TREWA. Estado – Nación o el espectro de la Traición” y la, Cantata “IXOFIJ MONGEN. Todas las Vidas sin Excepción” (Parque O`Higgins, Festival Internacional Teatro A Mil, 2022). Su trabajo de investigación y creación en las Artes Escénicas en torno al género documental aborda temáticas relativas a memoria, pueblos originarios, violencia política y derechos humanos, el que ha sido reconocido en Chile y el extranjero. El año 2018, publicó el libro “Dramaturgias de la Resistencia. KIMVNTeatro Marry Xipantv”, y el 2022, estrena su primer film documental: “ÑI PU TREMEN. La película”, siendo parte de la Muestra de Cine + Video Indígena, Festival “Sens Interdits”, Festival de Cine Arica Nativa y Fic Wallmapu.